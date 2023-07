Skandal um Marion "Krümel" Pfaff: Wurden Videos aus Gäste-WC verbreitet? Sat.1 erhebt neue Vorwürfe

Erneut gibt es schwere Vorwürfe gegen Marion "Krümel" Pfaff: Nachdem eine Sat.1-Reportage vergangene Woche aufgedeckt hatte, dass in den Gäste-WCs ihres Etablissements "Krümels Stadl" eine versteckte Kamera angebracht war, bahnt sich nun ein erneuter Skandal an. Offenbar wurden Aufnahmen aus den Waschräumen der Toilette verbreitet.

Marion Pfaff, bekannt als TV-Auswanderin und Mallorca-Sängerin "Krümel", dürfte die neue Recherche des Senders Sat.1 nicht erfreuen. In der Sendung "Der Urlaubscheck: Ingo Lenßen – Die Strandkanzlei" wurde vergangenen Donnerstag aufgedeckt, dass es in den Waschräumen der Toiletten ihrer Bar "Krümels Stadl" Kameras in den Rauchmeldern versteckt waren. Nun geht der Ärger weiter, denn das Team von "akte" hat in dem Fall weiter ermittelt – und offenbar erneut Missstände aufgedeckt.

Erneuter TV-Skandal für Marion "Krümel" Pfaff: Sat.1-Sendung "akte" erhebt schwere Vorwürfe

Der TV-Rechtsanwalt Ingo Lenßen hatte für das Sat.1-Spezial vor Ort ermittelt und die heimlichen Aufnahmegeräte in den Gäste-WCs selbst aufgedeckt. Polizei und Anwälte vor Ort bestätigten dem 62-Jährigen, dass diese Art der Überwachung nicht gestattet sei. Nachdem die Sendung ausgestrahlt wurde, wehrte sich Marion Pfaff gegen die harten Vorwürfe und hat laut eigener Aussage "Strafanzeige gegen die Verantwortlichen des Produktionsteams erstattet". Jetzt gibt es neue Vorwürfe, wie die Sat.1-Sendung "akte" nun enthüllt.

Heimlich gefilmt: Hat Malle-Star "Krümel" Videos aus Gäste-WC verbreitet?

Wie die AZ vorab von Sat.1 erfahren hat, wurde in dem Fall der versteckten Kameras weiter ermittelt. Wie "Krümel" noch vergangene Woche in "Der Urlaubscheck" erklärte, würden die Aufnahmen aus den Waschräumen der Toiletten nach zwei Wochen Speicherung unausgewertet gelöscht. Wie das Team von "akte" erfahren haben will, soll aber mindestens eines der heimlich gefilmten Videos verbreitet worden sein. Auf den Aufnahmen sei eine Frau zu sehen, die offenbar stark angetrunken sein soll, wie Sat.1 der AZ mitteilt.

Was Marion "Krümel" Pfaff zu den neuen Vorwürfen sagt, ist bislang nicht bekannt. Am Donnerstagabend strahlt Sat.1 den Fall in der Sendung "akte" ab 22.30 aus. Auch TV-Anwalt Ingo Lenßen wird mit dabei sein und weiter ermitteln.