"Täuschung": Marion "Krümel" Pfaff schimpft gegen Sat.1 und erstattet Strafanzeige – Sender reagiert in der AZ

Marion Pfaff, bekannt als Ballermann-Star "Krümel" ist sauer. Nachdem eine Sat.1-Reportage im TV angebliche Missstände im Umgang mit Mitarbeitern und Gästen gezeigt hatte, schimpft sie nun über die Produktion und den Sender und hat Strafanzeige erstattet. Wie reagiert Sat.1 auf die Vorwürfe?

Hat TV-Auswanderin Marion "Krümel" Pfaff, Betreiberin der Mallorca-Bar "Krümels Stadl", ihre Mitarbeiter überwacht und heimlich Gäste auf dem Klo gefilmt? Ein Ex-Angestellter hat in der Sat.1-Sendung "Der Urlaubscheck: Ingo Lenßen – Die Strandkanzlei" schwere Vorwürfe gegen die 50-Jährige erhoben, wie die AZ bereits vor der TV-Ausstrahlung berichtete.

In der Reportage wurde gezeigt, dass tatsächlich in der Angestelltenwohnung Kameras offen angebracht waren, im Waschraum des Gäste-WCs in "Krümels Stadl" sogar in einem Rauchmelder versteckt. Doch die Ballermann-Sängerin will sich das nicht gefallen lassen und wirft der Produktion nun ihrerseits "Täuschung" und die Verbreitung von Unwahrheiten vor. Was sagt Sat.1 zu den Anschuldigungen?

Marion "Krümel" Pfaff wütet gegen Sat.1-Reportage: "Strafbare Täuschungshandlung"

liest Marion Pfaff ein mit ihren Medienanwälten vorbereitetes Statement vor und nimmt zu der am Donnerstagabend ausgestrahlten Reportage Stellung. Darin erklärt sie unter anderem, dass sie an der Sendung aufgrund einer "strafbaren Täuschungshandlung" teilgenommen hätte.

Sie selbst sei davon ausgegangen, sie würde für ein Format mit dem Arbeitstitel "Urlaubsspezial Mallorca" drehen. Dass es dabei um ihr Etablissement "Krümels Stadl" und die Mitarbeiterwohnung gehen würde, habe sie vorab nicht gewusst. Hätte sie Kenntnis von dem Inhalt der Sendung gehabt, hätte sie den Dreharbeiten nie zugestimmt.

Ballermann-Star Marion Pfaff erstattet Strafanzeige nach TV-Ausstrahlung

Doch "Krümel", die in der Vergangenheit an verschiedenen TV-Formaten teilgenommen hatte, geht noch einen Schritt weiter und erklärt: "Auf Anraten unserer Medienfachanwälte und unserer Strafrechtsexperten haben wir unmittelbar danach Strafanzeige gegen die Verantwortlichen des Produktionsteams erstattet." Allerdings nicht gegen den Sender Sat.1, sondern "gegen den Redakteur, gegen Ingo Lenßen und gegen den Inhaber der Produktionsfirma 'Webertainment GmbH'".

Immer wieder spricht Marion Pfaff von unwahren Vorwürfen und betont, dass ein Skandal produziert wurde, "der eigentlich keiner ist". Der Sendergruppe ProSiebenSat.1 wirft sie dabei eine peinliche "Quoten-Hascherei" vor. Ihrer Meinung nach habe das Format "rein gar nichts mit investigativer Berichterstattung zu tun." An Sat.1 richtet sie dabei eine persönliche Botschaft: "Ihr habt damit jegliches Vertrauen, auch anderer Protagonisten, zerstört."

Vorwürfe von Marion "Krümel" Pfaff: So reagiert Sat.1 in der AZ

Die 20-minütige Rede von TV-Star und Unternehmerin "Krümel" wurde inzwischen auch bei Sat.1 wahrgenommen. Die AZ hat bei dem Sender nachgefragt, wie damit nun umgegangen wird. Die Antwort darauf fällt, im Gegensatz zu dem ausführlichen Statement von Marion Pfaff, äußerst knapp, aber nicht weniger direkt und klar aus: "Wir sehen einer Strafanzeige gelassen entgegen. Unsere journalistische Recherche ist sauber. Wir haben mit Bildern belegt, dass alle Vorwürfe stimmen, hier zu sehen: .

Auch die Zuschauer der Reportage scheinen sich eine klare Meinung zu den Vorwürfen gegen die 50-Jährige gemacht zu haben. Unter dem Youtube-Video häufen sich kritische Kommentare. "Dieses 'Statement' ist lächerlich" schreibt ein User dazu. Ein weiterer erklärt: "Da versucht sich jemand rauszureden. Fakt ist: Kameras in Wohnung von Mitarbeiter geht gar nicht." Ob der Streit zwischen Marion "Krümel" Pfaff und Sat.1 tatsächlich vor Gericht ausgetragen wird, bleibt abzuwarten.