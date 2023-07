Skandal um Marion "Krümel" Pfaff: TV-Sendung entdeckt versteckte Kameras auf Gäste-WCs – Ballermann-Star wehrt sich

Die Vorwürfe, die ein Ex-Angestellter gegen Partysängerin und Gastronomin Marion Pfaff erhebt, wiegen schwer. Hat sie tatsächlich Kameras in Gästetoiletten installieren lassen? Die Sat.1-Sendung "Der Urlaubscheck: Ingo Lenßen – Die Strandkanzlei" hat vor Ort recherchiert und ist tatsächlich fündig geworden. Was sagt der Ballermann-Star dazu?

Was haben Kameras auf Gäste-Toiletten eines Lokals verloren? Wurden in einem Etablissement der TV-Auswanderin Marion Pfaff, die auch als Party-Sängerin "Krümel" bekannt ist, tatsächlich Besucher heimlich gefilmt? Die Recherche der Sat.1-Sendung "Der Urlaubscheck: Ingo Lenßen – Die Strandkanzlei" hat erschreckende Ergebnisse aufgezeigt.

Überwacht Marion "Krümel" Pfaff Angestellte und Gäste? Ex-Mitarbeiter packt aus

Ein ehemaliger Angestellter von Marion Pfaff hat gegen die prominente Reality-TV-Persönlichkeit und Unternehmerin schwere Vorwürfe erhoben, wie der Sender Sat.1 gegenüber der AZ vor der Ausstrahlung bestätigt hat. Demnach seien Überwachungskameras in der Angestelltenwohnung des Ex-Mitarbeiters installiert gewesen. "Bei uns in der Personalwohnung, wofür wir auch 500 Euro Miete zahlen, sind zwei Kameras installiert", sagt Sami S. dazu. Nachdem der Ex-Mitarbeiter die Batterien aus den Geräten entfernt hatte, sei kurze Zeit später laut seiner Aussage die Arbeitgeberin Marion "Krümel" Pfaff unangekündigt aufgetaucht, um die Wohnung zu kontrollieren. Ingo Lenßen zeigt sich schockiert von den Vorwürfen: "Das ist ein nicht hinzunehmender Zustand."

Doch damit nicht genug: Nicht nur in den Mitarbeiterwohnungen, auch in "Krümels Stadl" sollen Kameras installiert sein – auf den WCs für die Gäste. Werden die Besucher dort etwa heimlich gefilmt? "Die Toiletten werden videoüberwacht", erklärt Sami S. dem TV-Rechtsanwalt. Die unscheinbaren Kameras seien in den Rauchmeldern an der Decke angebracht.

Versteckte Kameras in Gäste-WC: Macht sich Mallorca Star "Krümel" strafbar?

Für die Sendung "SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck: Ingo Lenßen – Die Strandkanzlei", die am Donnerstag (6. Juli) ausgestrahlt wurde, hat Ingo Lenßen vor Ort ermittelt – und ist tatsächlich fündig geworden. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten haben sich in den Waschräumen der Herren- und Damen-Toiletten versteckte Kameras befunden.

Ist diese Art der Überwachung auf Mallorca etwa erlaubt? Der TV-Anwalt zieht den Rat von spanischen Kollegen hinzu. "Nein, das ist unglaublich. Das muss sofort bei der Polizei gemeldet werden", erklärt María Belén Benito Cebrián. Der Fall müsse zur Anzeige gebracht werden, da die illegal angebrachten Kameras gegen den Datenschutz verstoßen. Auch der Chef der spanischen Polizeibehörde Policía Nacional bestätigt, dass Kameras in Waschräumen nicht erlaubt seien. Somit könnte sich Marion Pfaff strafbar gemacht haben.

Das sagt Ballermann-Star Marion "Krümel" Pfaff zu den Vorwürfen

Ingo Lenßen konfrontiert "Krümel" mit den Vorwürfen des ehemaligen Angestellten und seinen Entdeckungen. Die Party-Sängerin will nichts von den Überwachungskameras in der Wohnung ihrer Angestellten gewusst haben und reagiert überrascht, als ihr Fotos der Geräte präsentiert werden. Das unbefugte Betreten der Räumlichkeiten gibt sie jedoch zu und sagt, der Mitbewohner habe sie reingelassen. Als Grund für ihr Auftauchen gibt sie an: "In dieser Wohnung haben letztes Jahr Mitarbeiter gewohnt, die die Wohnung wie Messies hinterlassen haben."

TV-Anwalt Ingo Lenßen konfrontiert Mallorca-Star Marion "Krümel" Pfaff. © SAT.1

Von den versteckten Kameras in den Gäste-Toiletten wusste die Reality-TV-Persönlichkeit und gibt an: "Der Waschraum ist erlaubt." Sie erklärt weiter, dass lediglich eine Überwachung des Toilettenbereichs nicht gestattet sei. Ingo Lenßen klärt Marion Pfaff allerdings auf, dass auch eine Videoaufzeichnung im Raum mit den Waschbecken illegal sei. Auch die Polizei, die mit Einverständnis der Unternehmerin hinzugezogen wird, bestätigt, dass das Filmen im Waschraum verboten sei.

Nach dem Gespräch mit dem TV-Anwalt Ingo Lenßen will "Krümel" offenbar die TV-Ausstrahlung bei Sat.1 verhindern, wehrt sich mit Anwälten und stellt sogar Strafanzeige. Mit dem Team von Sat.1 spricht sie nicht mehr persönlich, sie scheint nicht mehr vor die Kamera treten zu wollen. Die Pressestelle der Polizeibehörde bestätigt allerdings, dass die Sachlage inzwischen an das Gericht übermittelt worden sei. Es werde wegen "mutmaßlicher Nötigung und Verletzung der Privatsphäre" gegen den Ballermann-Star ermittelt. Die Kameras in den Gäste-WCs wurden inzwischen entfernt. Ob Marion Pfaff tatsächlich bald vor Gericht erscheinen muss, bleibt abzuwarten.