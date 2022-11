WM-Statement von Lena Meyer-Landrut: Sie kündigt Konsequenzen für Follower an

Viele Promis verurteilen die WM in Katar öffentlich, vor allem seit das Tragen der "One Love"-Binde untersagt wurde. Auch Lena Meyer-Landrut scheint kein Fan der Veranstaltung zu sein und will auf ihrem Instagram-Account deshalb sogar harte Maßnahmen umsetzen.

23. November 2022 - 12:29 Uhr | AZ