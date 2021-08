Wirbel bei den Royals: Was treiben die Ehemänner von Beatrice und Eugenie?

Eugenie und Beatrice von York haben mit Jack Brooksbank und Edoardo Mapelli Mozzi die große Liebe gefunden. Doch nun sorgen die beiden Männer für fragwürdige Schlagzeilen.

Bei den Briten-Royals ist zur Zeit wieder einiges los. Doch anders als sonst stehen nicht die Queen, Charles, William oder Harry im Mittelpunkt. Dieses Mal dreht sich alles um die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie. Oder besser gesagt: um ihre Ehemänner. Denn sie haben in den letzten Wochen für ganz schön viel Aufsehen gesorgt.

Royal-Ehemänner sorgen für Aufsehen

Zunächst wurde Jack Brooksbank, der Ehemann von Eugenie, auf einer Jacht in Italien gesehen, wo er als Markenbotschafter unterwegs war. So weit, so gut. Wären die Begleiter nicht drei Damen in Bikinis gewesen, von denen eine sogar auf ein Oberteil verzichtete. Und das alles, während Eugenie zu Hause in England auf den gemeinsamen Sohn August (fünf Monate) aufpasste. Die Paparazzi-Bilder, die der " " vorliegen, sorgten in England für viel Aufregung.

Ex-Model Erica Pelosini hat sich mittlerweile für ihre Oben-Ohne-Aktion entschuldigt. "Normalerweise gehe ich nie oben ohne, aber mein Bikini wurde nass und ich beschloss, ihn auszuziehen", erklärte sie dem . Ihr Verhalten bereue sie mittlerweile.

Ex-Model entschuldigt sich bei Eugenie und Jack

"Ich weiß, dass es für Jack und seine Familie nicht richtig aussieht. Ich habe mich schlecht gefühlt, als ich die Bilder von ihm sah, umgeben von drei Frauen, wenn seine Ehefrau nicht dabei war. [...] Es tut mir sehr leid, wenn ich Prinzessin Eugenie und Jack in Verlegenheit gebracht habe."

Doch damit nicht genug. Auch Eugenies Schwager, Edoardo Mapelli Mozzi, sorgte kurze Zeit nach Jack für Gerüchte. Er wurde in New York City mit seiner Ex-Verlobten gesehen – mitten in der Nacht. Der Ehemann der schwangeren Prinzessin Beatrice ging mit Dara Huang im beliebten High Line Park spazieren. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, den fünfjährigen Christopher.

Was die beiden Schwestern zu den Vorfällen sagen? Bislang haben sich weder Eugenie noch Beatrice dazu geäußert.