Wimbledon: Leonardo DiCaprio ausnahmsweise ganz ohne Cap

Wimbledon bleibt auch am Freitag angesagter Treffpunkt für Promis und Sternchen. Zu den Top-Gästen gehörte am 11. Juli kein geringerer als Hollywoodstar Leonardo DiCaprio - und das sogar ohne Baseballcap.

Häufig sieht man Leonardo DiCaprio (50) in der Öffentlichkeit mit Baseballcap oder sonstiger Kopfbedeckung und geradezu vermummt. Für einen Wimbledon-Besuch am 11. Juli entschied sich der Hollywoodstar ausnahmsweise einmal gegen eine Kappe. Auf Bildern ist der Schauspieler in grauem Blazer und weißem T-Shirt zu sehen. Und auch eine Sonnenbrille durfte nicht fehlen. Er wirkt auf manchen Aufnahmen in das Match vertieft, auf anderen grinst er breit.

Stars in Wimbledon: Von Benedict Cumberbatch bis Anna Wintour

Einige seiner Kollegen gaben sich am Freitag ebenfalls die Ehre. Benedict Cumberbatch (48) kam etwa in Begleitung seiner Ehefrau Sophie Hunter (47). Das Paar wurde dabei gesichtet, wie es sich angeregt mit "Bohemian Rhapsody"-Star Rami Malek (44) unterhielt. Will Poulter (32), unter anderem bekannt aus "Wir sind die Millers", und Schauspieler James Norton (39) saßen ebenso auf den Rängen.

Die Modewelt war am Freitag ebenso mit zwei Größen vertreten. Anna Wintour (75), legendäre Chefredakteurin der amerikanischen "Vogue", die kürzlich angekündigt hatte, von diesem Posten zurückzutreten, schnappte sich mit Designer Tom Ford (63) Plätze in der Royal Box. Diese sind geladenen Gästen vorbehalten, bei denen es sich nicht selten um Promis oder Royals handelt.

Kommt Prinzessin Kate am Wochenende?

Für einige Mitglieder des britischen Königshauses, besonders für Prinzessin Kate (43) als Schirmherrin des Clubs, der die Championships ausrichtet, ist Wimbledon ein jährlicher Pflichttermin. Im vergangenen Jahr kam die Ehefrau von Prinz William (43) gemeinsam mit Töchterchen Charlotte (10) und ihrer Schwester Pippa Matthews (41) zum Turnier. Damals war es erst ihr zweiter öffentlicher Auftritt nach Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung. Viele erwarten, dass sie am Wochenende noch teilnehmen wird. Dies ist jedoch immer noch nicht offiziell bestätigt. Die Wimbledon Championships finden noch bis zum 13. Juli statt.