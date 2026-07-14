Sprühende Liebesfunken im Donisl, tosender Applaus und eine Braut, der vor Rührung kurz die Stimme versagt: Franziska und Peter Reichert sind verheiratet. Das Wiesn-Wirtspaar hat sich am Freitag im Münchner Rathaus das Jawort gegeben. Anschließend haben sie mit Familie, Freunden und prominenten Wegbegleitern bis tief in die Nacht getanzt.

So sieht pures Liebes-Glück aus: Franziska und Peter Reichert haben geheiratet

"Ich habe meine Mama noch nie in ihrem Leben so voller Glück gesehen wie am heutigen Tag." Mit diesen berührenden Worten bringt Franziska Reicherts Tochter Magdalena (12) die Stimmung dieses besonderen Tages auf den Punkt.

Franziska und Peter Reichert lernen sich 2021 im Donisl kennen

Fünfeinhalb Jahre nach ihrer ersten Begegnung im Donisl besiegeln Franziska (37) und Peter Reichert (59) ihre Liebe im Kleinen Sitzungssaal des Münchner Rathauses. Vor Münchens Dritter Bürgermeisterin Verena Dietl (46) versprechen sich die beiden ewige Treue.

Nach fast zweijähriger Verlobungszeit ist es endlich so weit: Die Wiesn-Wirte sagen Ja – und feiern danach ganz so ausgelassen, wie es ihre Gäste in der Bräurosl auf dem Oktoberfest kennen. Ein Fest voller Liebe, Leichtigkeit und Lebensfreude.

Bürgermeisterin Verena Dietl traut das Paar im Kleinen Sitzungssaal © Jan Saurer

"Jeder Moment unserer Hochzeit ist aufgeladen mit so vielen Emotionen", freut sich eine sichtlich bewegte Franziska Reichert in der AZ. Das Paar hat sich vorgenommen, jeden Augenblick ganz bewusst zu erleben und all die Liebe aufzusaugen. "Wir schweben auf dieser ganz besonderen, beflügelnden Wolke unseres Hochzeitstages. Getragen von so viel Liebe, die wir an diesem Tag spüren dürfen", sagt Peter Reichert der AZ.

Reicherts staunen über die Spalier-Überraschung nach dem Jawort © Jan Saurer

Bodenlanges elegantes Dirndl-Unikat: So schön war die Braut

Die Braut trägt ein bodenlanges Dirndl-Unikat. Wie die AZ bereits exklusiv berichtet hat, entschied sich die 37-Jährige für eine traumhafte Eigenkreation. Am schlichten, weißen Dirndl mit Froschmaul und Perlen wirkt Franziska Reichert selbst als Designerin mit.

Schlichte Eleganz trifft auf Tradition: Franziska Reichert trägt ein Dirndl-Unikat, während Peter Reichert Stresemann und Janker wählt © Jan Saurer

Donisl-Wirt Peter Reichert ist die Freude ins Gesicht geschrieben: Im klassischen Stresemann mit Trachtenweste und Janker strahlt er neben seiner frisch vermählten Ehefrau über beide Ohren. Ein echter Hingucker ist dabei auch Franziska Reicherts Ehering – ein funkelndes Geschenk (1,2 Karat und 60 Brillanten) des Donisl-Stammtisches rund um Goldschmied Werner Scherübl.

Mit Pauken und Trompeten: Donisl-Wirte ziehen aus dem Rathaus aus

Langjährige Mitarbeiter, Gäste und prominente Wegbegleiter aus TV, Mode, Politik und Gastronomie gratulieren bei Pauken und Trompeten im Prunkhof des Rathauses herzlich.

XXL-Spalier auf dem Marienplatz

Anschließend wartet ein Spektakel, das selbst in München Seltenheitswert hat: Ein mehrere hundert Meter langes Spalier führt das Brautpaar vom Rathaus über den Marienplatz bis zum Donisl. Die Böllerschützen, die Münchner Stadtwache, die Goldhaubenträgerinnen aus St. Wolfgang, die Münchner Kaminkehrer sowie zahlreiche Kellner und Bedienungen stehen Spalier. Angeführt wird der Festzug von der Bräurosl-Festkapelle Die Karolinenfelder. Auf dem Marienplatz branden immer wieder Jubel und Applaus auf.

Beschwingt (freilich nicht nur vom Anstoßen) geht es zum Donisl hinüber, wo das festliche Hochzeitsmenü wartet. Münchens zweitältestes Wirtshaus platzt aus allen Nähten. Die 220 geladenen Gäste schlemmen Pfifferlingsuppe, gebeizten Saibling, gebackene Wachtel als "Wiesn-Hendl Deluxe", Mousse au Chocolat mit Früchten sowie Hasenöhrl.

Wiesn-Wirte, Politiker, Sterneköche und Münchner Persönlichkeiten gratulieren

Unter den Gratulanten sind Dallmayr-Chefin Marianne Wille, Society-Lady Saskia Greipl mit Ehemann und Top-Netzwerker Stavros Kostantinidis, Designer Adrian Runhof, Netzwerkerin Michaela Aschberger, Schauspielerin Laura Osswald, Moderator und Volkssänger Jürgen Kirner, Gabi Strassburger (Ingolstadt Village), CSU-Politiker Clemens Baumgärtner sowie die Sterneköche Ali Güngörmüş und Christian Grainer.

Jürgen Kirner sowie Saskia Greipl und Stavros Kostantinidis gratulieren dem Brautpaar © Jan Saurer

Aus den Reihen der Wiesn-Wirte feiern unter anderem die Familien Steinberg, Roiderer, Schottenhamel, Reinbold, Stiftl, Vollmer, Winklhofer und Kustatscher mit. Wiesn-Wirte-Sprecher Peter Inselkammer sorgt mit einer persönlichen Ansprache für einen besonders emotionalen Moment. Vertreten sind außerdem Georg Baudrexl, Michael Hetzler und Thomas Drossé von Hacker-Pschorr sowie Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl und die Zweite Bürgermeisterin Mona Fuchs.

Die Wiesn-Wirte-Familie bei der Hochzeit im Donisl: Konstantin Schottenhamel, Lorenz Stiftl mit Ehefrau Christine, Christian Schottenhamel sowie Peter Inselkammer © Jan Saurer

Donisl öffnet Dach – Gäste haben Blick auf die Frauenkirche

Lange hält es die Hochzeitsgesellschaft nicht auf den Stühlen. Schnell wird aus dem festlichen Dinner eine ausgelassene Feier – bei diesen Gastgebern kein Wunder.

Freuen sich mit dem Brautpaar: CSU-Politikerin Kerstin Schreyer, SPD-Bürgermeisterin Verena Dietl und Dallmayr-Königin Marianne Wille © Jan Saurer

Passend zu dieser besonderen Sommernacht öffnet der Donisl sein Dach: Unter dem Münchner Himmel feiern die Gäste mit Blick auf die Frauenkirche.

"Der Hochzeitswalzer bleibt unvergesslich"

Den wohl emotionalsten Moment des Abends erleben Franziska und Peter Reichert wie in ihrer eigenen kleinen Welt. "Der Hochzeitswalzer bleibt unvergesslich. Ein wunderschöner Augenblick, in dem die Zeit stillsteht und es inmitten des Trubels nur noch uns beide gibt", sagt die glückliche Braut.

Wiesn-Gfui bei Hochzeit im Donisl

Nach diesem innigen Augenblick nimmt das Fest weiter Fahrt auf: Wenig später verwandelt sich der Donisl in eine ausgelassene Party-Hochburg. "Bella Napoli" bringt die Gäste auf die Tanzfläche – und sorgt für echtes Wiesn-Gfui. Ballermann-Star und Kumpel Peter Wackel heizt die Stimmung mit "Die Nacht von Freitag auf Montag" weiter an.

Bis 2 Uhr wurde auf das frisch vermählte Paar im Donisl angestoßen © Jan Saurer

Und als gegen 2 Uhr morgens die Lichter im Donisl langsam erlöschen, bleibt vor allem eines zurück: die Erinnerung an eine besondere Nacht – und die Liebesgeschichte zweier Menschen, die in München ihr großes Glück gefunden haben.