Wiesn-Wirt heiratet in München: Die exklusiven Details und der erste Blick aufs Braut-Dirndl

Großer Tag für Münchens Gastro-Traumpaar! Die Wiesn-Wirte Franziska Kohlpaintner und Peter Reichert geben sich im Münchner Rathaus das Jawort. Die AZ kennt die exklusiven Details dieser besonderen Hochzeit mitten in der Stadt. Zudem gewährt die Braut einen ersten Blick auf ihr weißes Dirndl.

Normalerweise sorgen sie dafür, dass Tausende Gäste unvergessliche Stunden erleben. Diesmal stehen sie selbst im Mittelpunkt und dürfen sich selbst einmal feiern lassen. Die Vorfreude? Riesig. Die Aufregung? Noch größer. Am 10. Juli geben sich Franziska Kohlpaintner (37) und Peter Reichert (59) das Jawort. Die Betreiber des Traditionswirtshauses Donisl am Marienplatz und der Bräurosl auf dem Oktoberfest feiern ihre Hochzeit im Herzen Münchens.

Oktoberfest-Verlobung: Heiratsantrag beim Einzug der Wiesn-Wirte

220 Gäste, prominente Wegbegleiter aus TV, Mode, Politik und Gastronomie sowie die Wiesn-Familie werden erwartet. Mit dabei sind unter anderem die Schottenhamels, Roiderers, Reinbolds, Inselkammers, Steinbergs, Kufflers und Stiftls.

Kohlpaintners und Reicherts Liebes-Geschichte ist eng mit dem Oktoberfest verbunden. Seit 2022 sind die beiden Gastgeber der Bräurosl. Im Wiesn-Trubel schrieb Peter Reichert im September 2024 den romantischsten Moment. Beim traditionellen Einzug der Festwirte ging er in der Kutsche auf die Knie und machte ihr einen Heiratsantrag.

Wiesn-Wirt Peter Reichert machte 2024 seiner Partnerin Franziska Kohlpaintner auf der Kutschfahrt zur Theresienwiese einen Heiratsantrag. © Privat

"Die Wiesn ist unser Leben", sagt Franziska Kohlpaintner der AZ. Deshalb war schnell klar, dass auch die Hochzeit eine Verbindung zum größten Volksfest der Welt und zur Tracht haben soll. Eine Hochzeit mit ganz viel Wiesn-Gefühl.

Hochzeitsvorbereitungen: Franziska Kohlpaintner ist "Perfektionistin"

Seit Herbst 2025 laufen die Hochzeitsplanungen auf Hochtouren. Kohlpaintner gesteht: "Ich wache oft nachts auf und denke mir, hoffentlich hab‘ ich nichts vergessen." Begleitet werden die Vorbereitungen von der bekannten Weddingplanerin Doreen Winking, die für Ruhe im Hochzeitschaos sorgt. "Alle, die mich kennen, wissen: Ich bin Perfektionistin. Gerade in der heißen Phase der Planungen und Feinabstimmungen haben wir gemerkt, wie wertvoll professionelle Unterstützung ist", sagt die Braut.

Denn eines ist den beiden wichtig wie kaum etwas anderes: Sie wollen nicht nur Braut und Bräutigam sein, sondern perfekte Gastgeber. So wie es ihre Freunde, Wegbegleiter und Gäste von ihnen kennen.

Peter Reichert verrät: "Natürlich bin ich auch aufgeregt. Alles andere wäre ja nicht normal. Aber die Nervösere von uns beiden ist schon die Franziska. Für mich wär‘ das ganz einfach: Essen, Trinken, Musi – läuft. Aber bei einer Hochzeit steckt natürlich viel mehr dahinter." Er grinst: "Da sind wir Männer wahrscheinlich zu pragmatisch."

In wenigen Tagen werden Franziska Kohlpaintner und Peter Reichert den Bund der Ehe schließen. © Forstermartin_foto

Bürgermeisterin Verena Dietl traut das Paar persönlich

Die standesamtliche Trauung findet im Münchner Rathaus statt. Besonders freut sich das Paar darüber, dass Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (46) die Eheschließung persönlich übernimmt. "Wir hatten die Wahl zwischen Schloss Nymphenburg und dem Rathaus. Da mussten wir nicht lange überlegen. Wir beide im Schloss? Auf keinen Fall. Natürlich lassen wir uns im Rathaus trauen, im Kleinen Sitzungssaal. Am Marienplatz. Hier gehören wir hin", schwärmt Kohlpaintner in der AZ. Nach der Hochzeit nimmt die Braut den Namen ihres Mannes an und wird künftig Franziska Reichert heißen.

Das haben Franziska Kohlpaintner und Peter Reichert für die Hochzeit geplant

Nach dem Spalierstehen im Prunkhof des Rathauses ziehen das Brautpaar und seine Gäste gemeinsam hinüber zum Donisl. Dort wartet ein festliches Menü: Paprika-Schaumsuppe, gebeizter Saibling, bayerisches Vitello tonnato, gebackene Wachtel als "Wiesn-Hendl Deluxe", Mousse au Chocolat mit Früchten sowie Hasenöhrl.

Und danach? Wird gefeiert bis tief in die Nacht. Für die Musik sorgen die Wiesn-Kapelle Karolinenfelder, die Band Barfly, Sänger Sean Riewesell und DJ JulesTonic.

Einer der emotionalsten Momente des Abends dürfte der Eröffnungstanz werden. Besonders romantisch: Peter Reichert, selbst leidenschaftlicher Musiker, hat den Hochzeitswalzer eigens für seine Franziska komponiert.

Exklusiver Blick auf das Hochzeits-Dirndl

Für ihren großen Tag entscheidet sich Franziska Kohlpaintner ganz bewusst für Tracht. Am Braut-Dress war sie selbst maßgeblich beteiligt: "Ich trage ein wunderschönes, sehr klassisches Dirndl, welches ich bei meinem früheren Arbeitgeber, Country Line in Mühldorf am Inn, mitdesignen durfte. Es bedeutet mir unwahrscheinlich viel, dass ich diese Möglichkeit hatte, beim Entstehungsprozess dieses Einzelstücks dabei sein zu dürfen."

Franziska Kohlpaintner gewährt der AZ einen exklusiven Blick auf ihr Hochzeits-Dirndl. © AZ

Besonders wichtig sei ihr gewesen, dass die Eleganz in der Schlichtheit liegt. Hochwertige Stoffe aus Österreich, aufwendige Handarbeit und feine Details wie ein kunstvoll gearbeitetes Froschmaul sowie Perlen machen das Dirndl zu einem echten Unikat. "Ich habe bewusst auf Seide verzichtet, dafür bin ich einfach zu praktisch veranlagt", lacht Kohlpaintner. "Ich möchte entspannt unsere Feier genießen und nicht darauf achten, dass kein Wasserfleck ans Kleid kommt."

Auch Peter Reichert setzt auf klassische Tracht

Der Bräutigam bleibt sich ebenfalls treu. Wobei die Lederhose am Hochzeitstag im Schrank bleibt. Stattdessen trägt er einen klassischen Stresemann, selbst ausgesucht, aber natürlich nicht ganz ohne Abstimmung mit seiner Braut.

"Bei der Anprobe hat er mir immer mal wieder Handyfotos geschickt", erzählt Kohlpaintner schmunzelnd. Die Trachten-Outfits dazu will man klassisch halten: "Peter könnt‘ ich mir ja beim besten Willen nicht in einer cremefarbenen Weste vorstellen."

Seit fünf Jahren gehen Franziska Kohlpaintner und Peter Reichert gemeinsam durchs Leben. In dieser Zeit haben sie nicht nur privat zueinander gefunden, sondern auch beruflich einiges durchgestanden.

Peter Reichert und Franziska Kohlpaintner trafen erstmals Anfang 2021 im Donisl aufeinander. © Forstermartin_foto

"Wir haben viele Herausforderungen angenommen, bewältigt und gemeinsame Erfolge gefeiert", sagt das Paar. Besonders stolz seien sie darauf, dass der Donisl Jahr für Jahr mehr zu jenem Wirtshaus werde, das sie sich immer gewünscht hätten. "Mit seiner guten Küche und vielen Münchner Gästen. Darauf sind wir schon ein bisschen stolz, aber wir wissen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt."

Bräurosl-Wirte sind die beiden heuer im fünften Jahr. Trotz des intensiven Arbeitsalltags sei ihnen eines besonders wichtig: "Dass wir uns als privates Paar nie aus den Augen verlieren." Gerade weil die beiden nahezu rund um die Uhr zusammenarbeiten, genießen sie die wenigen gemeinsamen Alltagsmomente umso bewusster.

Warum diese Ehe für immer halten soll

Es ist für beide nicht die erste Ehe. Peter Reichert war einst mit Gerda (entstammt der Münchner Hofbräuhaus-Dynastie Sperger) verheiratet. Sie war die frühere Wirtin der "Schönheitskönigin" auf der Oidn Wiesn.

Weshalb das Brautpaar überzeugt ist, diesmal den richtigen Menschen fürs Leben gefunden zu haben? Franziska Kohlpaintner sagt der AZ: "Warum es mit uns für immer hält, das kann man nicht erklären – das spürt man einfach. Über die letzten Jahre war ganz klar, ohne den anderen wollen wir nicht mehr sein." Und Peter Reichert ergänzt die wohl einfachste Erklärung überhaupt: "Wir zwei g’hören einfach zam."

Ganz verliebt strahlen sie sich an: Franziska Kohlpaintner und Peter Reichert freuen sich auf ihre Traumhochzeit. © Forstermartin_foto

Nach der Promi-Hochzeit folgt eine private Feier in der Südsteiermark

Nach der großen Hochzeit in München wird Anfang August noch einmal zwei Tage lang im kleinen Kreis gefeiert. Gemeinsam mit Familie und engsten Freunden reist das Paar dafür in die Südsteiermark. "Die Gegend hat es uns einfach angetan, weil sie ganz viel von dem verbindet, was uns wichtig ist: Wunderschöne Natur und tolle Kulinarik", schwärmt Franziska Kohlpaintner.

Die Flitterwochen? Müssen warten. Peter Reichert erklärt: "Nach so viel Feierei darf man natürlich nicht vergessen, dass wir uns mitten in der Hochsaison und in den Wiesn-Vorbereitungen befinden. Deshalb geht’s im Anschluss direkt wieder ran an die Arbeit und die Flitterwochen holen wir ganz entspannt im nächsten Jahr nach."