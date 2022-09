Wiesn-Wirbel um "Layla": Hat Sebastian Pufpaff die Band im Schottenhamel-Zelt reingelegt?

Kurz nach dem Oktoberfest-Anstich ertönte am Samstag in einem Festzelt der umstrittene Hit "Layla". Wiesn-Wirt Christian Schottenhamel reagierte irritiert, denn abgesprochen war das wohl nicht. Was hat "TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff damit zu tun?

"Ich hab' 'n Puff – und meine Puffmama heißt Layla. Sie ist schöner, jünger, geiler." Diese Textzeile aus dem skandalumwitterten Hit "Layla" löste bereits vor Start der Wiesn 2022 hitzige Diskussionen aus. Die Wirte einigten sich darauf, den Song in den Zelten nicht oder nur in einer abgewandelten Form zu spielen. Doch nur wenige Stunden nach Anstich ertönte am Samstag im Schottenhamel das kritisierte Lied mit Original-Text.

Wiesn-Wirt Christian Schottenhamel: "Ich wusste davon nichts"

Wiesn-Wirt Christian Schottenhamel zeigte sich überrascht, denn eigentlich war mit den Musikern in seinem Zelt etwas anderes abgesprochen. "Ich hatte die Band angewiesen, das Lied nicht zu früh zu spielen – und nur, wenn es die Gäste fordern", erklärte er im Gespräch mit " ". Doch warum kam es bereits am ersten Tag des Oktoberfests zu dieser Situation?

Wiesn-Wirt Christian Schottenhamel. © Sven Hoppe/dpa

Kurz bevor die Band "Kapelle Schwarzfischer" den Hit "Layla" anstimmten, soll Sebastian Pufpaff die Bühne betreten haben. Begleitet wurde der "TV total"-Moderator offenbar von einem Kamera-Team. Christian Schottenhamel sagt dazu: "Herr Pufpaff hatte der Band gesagt, sie sollen in meinem Auftrag Layla spielen. Dabei wusste ich nichts davon."

Fans sicher: Sebastian Pufpaff steckt hinter "Layla"-Wirbel auf der Wiesn

Der Kabarettist selbst hat sich bislang noch nicht zu dem Wiesn-Wirbel um den umstrittenen Song geäußert. Auf Instagram postete er lediglich ein Foto des Oktoberfestes mit den Worten "Volksfest…geht".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Fans von Sebastian Pufpaff sind sich aber sicher, dass der Moderator hinter dem "Layla"-Eklat steckt. "Was war denn da im Schottenhamel los", will ein Follower in den Kommentaren wissen. Ein weiterer wird konkreter und schreibt dazu: "Wegen Puffi gabs Layla – ich war dabei." Sollte der 46-Jährige tatsächlich dahinter stecken, wird die Auflösung bestimmt am Mittwoch um 20.15 Uhr bei "TV total" gezeigt.