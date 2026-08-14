Wiesn-Warm-up im Donisl: Bräurosl-Wirte verkaufen Flanierkarten mit Flatrate
Im zweitältesten Wirtshaus Münchens gibt's Wiesn-Stimmung schon vor dem offiziellen Anstich. Bereits zum dritten Mal findet im Donisl ein Wiesn-Warm-up mit 120 geladenen VIPs statt. Die Tischreservierungen für das exklusive Pre-Wiesn-Event am 4. September sind längst ausverkauft – doch einige Flanierkarten sind noch erhältlich. Veranstaltet wird die Party von Dr. Caroline Kim, Petra Winter und Wiesn-Wirtin Franziska Reichert.
Wein, Sekt und Bier beim Wiesn-Warm-up als Flatrate
Erstmals gibt es auch Tickets für alle, die dabei sein möchten. Flanierkarten für 49 Euro bieten zwar keinen Sitzplatz, dafür aber Zugang zur exklusiven Pop-up-Fläche mit verschiedenen Ausstellern sowie eine Getränke-Flatrate. Diese beinhaltet unter anderem Wein, Sekt, Bier, Softdrinks und Kaffeespezialitäten. Der Einlass beginnt um 19.30 Uhr. Die Tischreservierungen sind inzwischen komplett ausverkauft.
Donisl- und Bräurosl-Wirtin Franziska Reichert: "Zünftige Stimmung ist garantiert"
Donisl-Wirtin Franziska Reichert freut sich bereits auf den Abend: "Dieses Jahr haben wir wieder einige tolle Markenpartner, unter anderem Talbot Runhof mit großer Modenschau, dabei. Für Wiesn-Stimmung sorgen die Jungs von Blaschatvoll und für Party-Stimmung DJ Max Vibe. Zwischendurch kommen noch die Isartaler Plattlerbuam. Zünftige Stimmung ist also garantiert."
Für die Wirtsfamilie ist das Event in diesem Jahr auch persönlich etwas Besonderes: Franziska Reichert und Ehemann Peter sind erst seit dem 10. Juli verheiratet. Die AZ berichtete exklusiv über das Braut-Dirndl und auch über die rauschende Hochzeitsfeier am Marienplatz.
Vor wenigen Tagen krönten die Reicherts in der Südsteiermark ihr perfektes Ehe-Glück. Die beiden heirateten noch einmal im kleinen, privaten Kreis. Die Flitterwochen müssen aber warten.
Bräutigam Peter Reichert zur AZ: "Nach so viel Feierei darf man natürlich nicht vergessen, dass wir uns mitten in der Hochsaison und in den Wiesn-Vorbereitungen befinden. Deshalb geht’s im Anschluss direkt wieder ran an die Arbeit." Geflittert wird dann entspannt im nächsten Jahr.
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