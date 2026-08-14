Wiesn-Warm-up im Donisl: Bräurosl-Wirte verkaufen Flanierkarten mit Flatrate

In vier Wochen beginnt das größte Volksfest der Welt. Der Aufbau auf der Theresienwiese ist längst gestartet und im Donisl (Wirte sind die Bräurosl-Gastgeber) findet schon bald ein Wiesn-Warm-up statt. München stimmt sich auf das Oktoberfest ein.

Im zweitältesten Wirtshaus Münchens gibt's Wiesn-Stimmung schon vor dem offiziellen Anstich. Bereits zum dritten Mal findet im Donisl ein Wiesn-Warm-up mit 120 geladenen VIPs statt. Die Tischreservierungen für das exklusive Pre-Wiesn-Event am 4. September sind längst ausverkauft – doch einige Flanierkarten sind noch erhältlich. Veranstaltet wird die Party von Dr. Caroline Kim, Petra Winter und Wiesn-Wirtin Franziska Reichert.

Wein, Sekt und Bier beim Wiesn-Warm-up als Flatrate

Erstmals gibt es auch Tickets für alle, die dabei sein möchten. bieten zwar keinen Sitzplatz, dafür aber Zugang zur exklusiven Pop-up-Fläche mit verschiedenen Ausstellern sowie eine Getränke-Flatrate. Diese beinhaltet unter anderem Wein, Sekt, Bier, Softdrinks und Kaffeespezialitäten. Der Einlass beginnt um 19.30 Uhr. Die Tischreservierungen sind inzwischen komplett ausverkauft.

Donisl- und Bräurosl-Wirtin Franziska Reichert: "Zünftige Stimmung ist garantiert"

Donisl-Wirtin Franziska Reichert freut sich bereits auf den Abend: "Dieses Jahr haben wir wieder einige tolle Markenpartner, unter anderem Talbot Runhof mit großer Modenschau, dabei. Für Wiesn-Stimmung sorgen die Jungs von Blaschatvoll und für Party-Stimmung DJ Max Vibe. Zwischendurch kommen noch die Isartaler Plattlerbuam. Zünftige Stimmung ist also garantiert."

Für die Wirtsfamilie ist das Event in diesem Jahr auch persönlich etwas Besonderes: Franziska Reichert und Ehemann Peter sind erst seit dem 10. Juli verheiratet. Die AZ berichtete exklusiv über das Braut-Dirndl und auch über die rauschende Hochzeitsfeier am Marienplatz.

Franziska und Peter Reichert sind die Wirte der Bräursol auf dem Oktoberfest © Forstermartin_foto

Vor wenigen Tagen krönten die Reicherts in der Südsteiermark ihr perfektes Ehe-Glück. Die beiden heirateten noch einmal im kleinen, privaten Kreis. Die Flitterwochen müssen aber warten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Bräutigam Peter Reichert zur AZ: "Nach so viel Feierei darf man natürlich nicht vergessen, dass wir uns mitten in der Hochsaison und in den Wiesn-Vorbereitungen befinden. Deshalb geht’s im Anschluss direkt wieder ran an die Arbeit." Geflittert wird dann entspannt im nächsten Jahr.