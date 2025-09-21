Wiesn-Stress bei Verena Kerth und Promi-Freundin: Münchnerin stürmt aus Zimmer

Verena Kerth freut sich aufs Oktoberfest – doch kurz vor Wiesn-Start wurden ihre Nerven auf die Probe gestellt. Was hat eine bekannte Promi-Freundin aus Hamburg damit zu tun? Und welche Wiesn-Sorge lässt sich Verena Kerth entlocken?

Am Samstag (20. September) öffnete das größte Volksfest der Welt wieder seine Pforten. Viele Promis ließen sich den Wiesn-Auftakt nicht entgehen – darunter auch Society-Sternchen Verena Kerth (44). Für die Münchnerin ist das Oktoberfest alle Jahre wieder Pflichtprogramm. An der Seite von Busenfreundin Claudia Obert (63) warf sich Kerth am Morgen vor dem traditionellen Anstich im Schottenhamel-Festzelt in Schale. Auch hatte das Damen-Duo für den perfekten Wiesn-Look extra eine Visagistin anreisen lassen. Doch dann kam es zum Stress-Moment.

Kurz vor Wiesn-Start: Stress-Moment bei Verena Kerth und Claudia Obert

Wie ein Instagram-Video zeigt, ließen sich Verena Kerth und ihre Promi-Freundin aus Hamburg in einem Münchner Hotel aufhübschen. Während Claudia Obert im Clip ihr Dirndl auf einem Kleiderbügel begutachtet, verlässt Kerth plötzlich das Hotelzimmer in Richtung Balkon. "Ja, ja. Jetzt musst still sein, jetzt mach ich ne Insta-Story. Jetzt haben wir uns ne Stunde schon aufgeregt", platzt es aus der Blondine heraus. Sichtlich gestresst wendet sie sich zur Kamera und betont: "Jetzt geh ich mal hier raus."

Stress vor Wiesn-Start: Verena Kerth stürmt auf Balkon

Was die Damen im Hotelzimmer wohl beschäftigte? Kam es zu Zickereien, während sich Kerth und Obert für die Wiesn aufgehübscht haben? Das lässt Kerth im Video unerwähnt. Während sie zu ihren Followern spricht, lenkt sie den Fokus schnell auf ein anderes Thema. "Also für mich ist es ein ganz besonderer Tag, ich muss es euch wirklich sagen", so die 44-Jährige. "Also für mich war als Kind die Wiesn schöner als Weihnachten, schöner als Ostern, schöner als Geburtstag, schöner als alles zusammen", schwärmt sie im Weiteren.

Wie schon öfters zieht es Verena Kerth und Claudia Obert auch dieses Jahr gemeinsam auf die Wiesn. Bei Vorbereitungen im Hotelzimmer kam es jedoch zum Stress-Moment. © imago/Future Image

Verena Kerth über Wiesn: "Das ist falsch"

Verena Kerth ist in München geboren – der jährliche Oktoberfest-Besuch gehörte für sie wohl von klein auf mit dazu. Sie erklärt: "Ich bin natürlich schon immer auch zum Wiesn-Anstich rausgegangen. Entweder mit meiner Mutter und wenn die keine Zeit hatte, ganz vorher auch noch mit Oma und Opa. Und es ist für mich wirklich das Größte gewesen." Schnell korrigiert sich die Blondine: "Das ist falsch. Es ist immer noch das Größte für mich. Ich kann es kaum erwarten."

Auf die Wiesn zu gehen, scheint für Kerth schon immer Familiensache gewesen zu sein. Doch seit einigen Jahren tritt sie beim Oktoberfest gern auch an der Seite von Freundinnen – wie eben Claudia Obert – in Erscheinung.

Im Hotelzimmer von Verena Kerth und Claudia Obert wurde es bei Wiesn-Vorbereitungen stressig. © Instagram/verenakerth

Verena Kerth äußert Wiesn-Wunsch: "Wird hoffentlich friedlich sein"

Trotz Stress-Moment im Hotelzimmer – auf der Theresienwiese zeigen sich Kerth und Obert wieder freundschaftlich. Verena Kerth wünscht sich, dass auch alle anderen Wiesn-Besucher eine gute Stimmung bewahren. Gegenüber der AZ verrät sie: "Die Wiesn wird hoffentlich friedlich sein. Ich schau mal, wie es bei mir an den Tischen zugehen wird." Claudia Obert macht sich über das Verhalten der anderen Oktoberfest-Besucher wohl keine Sorgen. Sie freut sich auf ein berauschendes Erlebnis: "Ohne Verlust der Muttersprache gehe ich nicht nach Hause."

Bis zum 5. Oktober ist auf der Theresienwiese nun buntes Treiben angesagt. Verena Kerth und Claudia Obert werden sich in der Zeit wohl noch einige weitere Male in Tracht werfen und das Gelände besuchen.