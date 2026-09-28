Wiesn-Schwärmerei: Das verrät Patrick Lindner über Birgit Schrowange

Birgit Schrowange erwies ihrem guten Freund Patrick Lindner die Ehre. Auf der Wiesn verbrachte sie schöne Stunden mit dem Münchner Sänger. In der Abendzeitung kommt Geburtstagskind Lindner nun ins Schwärmen ...

Volksmusik-Star Patrick Lindner wurde am Sonntag 66 Jahre alt. Das sollte gefeiert werden, doch nicht einfach irgendwo: An seinem Geburtstag zog es den Entertainer auf die Theresienwiese. In Kufflers Weinzelt ließ es sich der Oktoberfest-Fan umgeben von Freunden gut gehen. Auch Moderatorin Birgit Schrowange (68) und ihr Ehemann Frank Spothelfer (60) waren mit von der Partie – und machten den Tag für Lindner zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Geburtstag auf der Wiesn: Birgit Schrowange feiert mit Patrick Lindner

"Birgit und ich kennen uns sehr lang, sie ist eine liebe Freundin und ein wunderbarer Mensch", schwärmt Patrick Lindner in der Abendzeitung. Dem Sänger sei es immer eine Freude, "mit Birgit und ihrem Mann Frank schöne gemeinsame Stunden zu verbringen". Er betont: "Das allein ist ein großes Geschenk für mich."

Lindner und Schrowange kennen sich bereits seit vielen Jahren. Bei Weißbier, Wein und Torte schunkelten sie nun gemeinsam auf dem Oktoberfest. "Es war wieder wie immer einfach richtig super in Kufflers Weinzelt, eine Riesen-Stimmung. Ich habe einen wunderschönen Geburtstag gefeiert mit sehr lieben Freunden", so Lindner in der Abendzeitung.

Birgit Schrowange: "Die Leute waren begeistert"

Auch Birgit Schrowange meldet sich in der AZ zu Wort. "Wir hatten einen wunderbaren Geburtstagsabend in Kufflers Weinzelt", schwärmt sie von dem Geburtstagsabend auf der Wiesn. "Natürlich gab es auch hervorragenden Wein und Champagner, und die Torte war ebenfalls sehr lecker." Für die einstige Moderatorin war der Auftritt des prominenten Geburtstagskinds eine große Überraschung. "Das macht er wohl jedes Jahr in Kufflers Weinzelt. Die Leute waren begeistert, es war ein großartiger Auftritt. Ich höre ihn sehr gerne singen, mein Mann auch — und wir waren genauso begeistert wie die vielen Tausend Menschen im Saal."

Ehrentag für Patrick Lindner: Volksmusik-Star verrät Wunsch

Einen besseren Ort für die Geburtstagsfeierlichkeiten hätte sich Patrick Lindner wohl nicht vorstellen können. "Da wir mit Familie Kuffler seit Jahrzehnten befreundet sind, ist es immer wie Heimkommen, wenn wir ins Weinzelt einkehren", freut er sich in der Abendzeitung. "Die Qualität und die tolle Gastfreundschaft machen das Weinzelt aus." Für sein neues Lebensjahr wünscht sich Lindner vor allem eines: "dass man gesund bleibt, um weiterhin die Menschen zu unterhalten". Auf der Bühne zu stehen und als Musiker Lebensfreude zu verbreiten, bedeutet ihm bis heute sehr viel. Den Job lebt der Musiker "nach wie vor mit großer Leidenschaft" aus.

Seit Ende der 80er-Jahre ist Patrick Lindner als Sänger erfolgreich. Auch nach mehr als 35 Jahren gelingt es ihm noch, das Publikum mit seiner Musik zu begeistern. "Mein Terminkalender ist gut gefüllt", verrät er der Abendzeitung.

Bühnen-Auftritt: Patrick Lindner erweist Udo Jürgens (†) die Ehre

Auch an seinem Geburtstag in Kufflers Weinzelt betrat Patrick Lindner die Bühne. Gut gelaunt und in Lederhosn sang er unter anderem den Udo-Jürgens-Klassiker "Griechischer Wein". Die anderen Wiesn-Gäste schunkelten fröhlich mit und ließen sich von der guten Stimmung anstecken.