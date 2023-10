Wiesn-Besuch mit Ex-Mann Florian Silbereisen: Helene Fischer schwelgt in Erinnerungen

Helene Fischer bringt das Oktoberfest ins Olympiastadion. Die Schlager-Queen sorgte auf der Bühne für Wiesn-Stimmung und begeisterte die Fans im Dirndl. Dabei wurden auch einige Erinnerungen an Ex-Mann Florian Silbereisen wach, denn das Dirndl begleitet Helene schon seit vielen Jahren.

Helene Fischer sang am Freitagabend in München im Dirndl.

Helene Fischer ist im Wiesn-Fieber. Die Schlager-Queen war in den vergangenen Tagen auf "Rausch"-Tournee in München und hat auf der Bühne für ordentlich Oktoberfest-Stimmung gesorgt – und an Florian Silbereisen erinnert.

Helene Fischer: Dirndl-Auftritt bei München-Konzert

Schlager-Marathon in der bayerischen Landeshauptstadt. An fünf Abenden trat Helene Fischer in München auf und begeisterte die Fans nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihren Outfits. Und da die Auftritte parallel zum Oktoberfest stattfanden, haben sich die Sängerin und ihr Team kurzerhand in Trachten geschmissen.

"Ihr Lieben! Wir sind in Bayern – und was braucht man in Bayern, wenn man jetzt hier schon fünf Konzerte spielt?", fragt Helene am Anfang eines Instagram-Videos. Und voila – schon steht die Schlager-Queen im Dirndl da. So durften die Zuschauer sie am Abend auch auf der Bühne bejubeln.

Bei langjährigen Fischer-Fans dürfte das schwarz-graue Dirndl mit der dunkelroten Schürze Erinnerungen wecken, denn es handelt sich dabei nicht um eine spontane Neuanschaffung, sondern um ein Kleidungsstück, das Helene schon lange begleitet.

Helene Fischer in München: Florian Silbereisen geht, das Dirndl bleibt

Bereits 2009 zeigte sich Helene Fischer in besagtem Dirndl. Damals war die 39-Jährige noch an der Seite von Ex-Mann und Schlager-Kollegen Florian Silbereisen. Während sie an ihrem Dirndl nur das silberne Schnürband durch ein schwarzes ausgetauscht hat, hat sich an ihrem Liebesleben weitaus mehr verändert. Inzwischen ist Helene sogar Mama einer einjährigen Tochter.

Pünktlich zum Ende der Wiesn ist auch die "Rausch"-Tournee in München vorbei. Für Helene Fischer geht es jetzt weiter nach Frankfurt. Der Auftritt im Dirndl wird damit wohl ein ganz besonderes Highlight für die bayerischen Fans bleiben.