Wie sieht Lilibet aus? Erstes Familien-Foto veröffentlicht

Da ist es! Erstmals haben Prinz Harry und Ehefrau Meghan ein Bild ihrer Tochter Lilibet veröffentlicht. Die Urenkelin der Queen kam am 4. Juni zur Welt.

Nachdem Prinz Harry und Herzogin Meghan aus dem britischen Palast geflohen sind, brechen sie immer wieder mit den Traditionen. Während sie Archie im Jahr 2019 schon wenige Tage nach seiner Geburt der Öffentlichkeit präsentierten, war beim zweiten Kind alles anders.

Meghan und Harry: Foto von Tochter Lili veröffentlicht

Erst jetzt, über sechs Monate nach ihrer Geburt, zeigen die stolzen Eltern, wie Prinzessin Lilibet Diana aussieht. Am 23. Dezember wurde die Weihnachtskarte der vierköpfigen Familie Sussex veröffentlicht.

Während Prinz Harry und Prinz Archie Jeans und Hemd tragen - und barfuß sind -, strahlt Meghan in einem hochgeschlossenen schwarzen Pullover. Die stolzen Eltern blicken den Neuankömmling freudig an. Die kleine Lili begeistert Royal-Fans in einem weißen Mini-Kleid.

"In diesem Jahr 2021 haben wir unsere Tochter Lilibet auf der Welt willkommen geheißen", kann man auf der Karte lesen. "Archie hat uns zu Mama und Papa gemacht. Und Lili zu einer Familie."