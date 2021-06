Wie Mama Heidi: Leni Klum zeigt sich oben ohne

Dass Heidi Klum sich auf Instagram gerne mal unbekleidet zeigt, dürfte fast jeder Fan inzwischen wissen. Jetzt zieht auch ihre Tochter Leni Klum nach und posiert auf einem Foto oben ohne.

Für Models ist der Körper ihr Kapital. Das weiß auch Leni Klum bereits mit 17 Jahren und setzt ihre Rundungen effektiv in Szene. Auf Instagram präsentiert sie sich fast komplett hüllenlos.

Leni Klum zeigt sich fast hüllenlos auf Instagram

"out & about", schreibt die Tochter von Topmodel Heidi Klum zu dem Foto, auf dem sie nur mit einem Handtuch leicht bekleidet ist. Tatsächlich gibt es auf dem Foto aber nicht viel zu sehen, denn Leni hat der Kamera den Rücken zugewandt.

Den Fans scheint das Oben-Ohne-Bild zu gefallen. Innerhalb weniger Stunden wurde der Post über 140.000 mal geliked. Viele vergleichen Leni mit Mama Heidi und schreiben Kommentare wie "She's bomb like her mom" und "Wie die Mutter, so die Tochter".

Auch Heidi Klum zeigt sich in den sozialen Medien gerne wie Gott sie schuf. In den letzten Wochen hat das Model zahlreiche Nackt- und Bikinifotos von sich gepostet.

Oben-ohne-Foto mit 17: Ist Leni Klum zu jung für sexy Aufnahmen?

Unter den zahlreichen Komplimenten für Leni Klum gibt es allerdings auch Kommentare, die nicht sonderlich begeistert von der hüllenlosen 17-Jährigen sind. "Fang doch bitte nicht so an wie deine Mutter", schreibt ein Follower dazu. Ein weiterer Fan findet Leni deutlich zu jung für derartige Aufnahmen: "Leni ist 17, ich finds zu freizügig für einen Teenager. Und wie man teilweise an den Kommentaren sieht, kommen die notgeilen deutlich älteren Typen schon gar nicht mehr klar."