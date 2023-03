Wie kam Elyas M'Barek mit Frau Jessica zusammen? Kino-Star spricht über seine Beziehung

Die Hochzeit im Sommer von Elyas M'Barek und Ehefrau Jessica fand heimlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Jetzt spricht der Schauspieler, was ihm bei der Wahl seiner Partnerin wichtig gewesen ist und warum er Jessica Riso kennenlernen wollte.

Die Schmetterlinge im Bauch, ein Dauergrinsen und viele gemeinsame Liebes-Momente – so stellt man sich die Anfänge einer Beziehung vor. Und so war es offenbar auch bei Elyas M'Barek. Im Stanglwirt wurde er am Wochenende mit dem Spa Award ausgezeichnet. Am Rande des Events hat er auch darüber gesprochen, wie seine heutige Ehefrau Jessica sein Herz erobern konnte. Anfang September heiratete der Kino-Star das amerikanische Model.

Zum Kennenlernen braucht es laut Elyas M'Barek eine Persönlichkeit

Der Preis würdigt jedes Jahr charismatische Persönlichkeiten, die durch innere und äußere Schönheit auf sich aufmerksam machen und zudem durch eine positive Lebenseinstellung überzeugen. Und das tritt laut Elyas M'Barek auch auf seine Partnerin Jessica zu. Sie hat den 40-Jährigen nicht nur mit ihrem Aussehen überzeugt, wie er "Gala TV" berichtet. "Es kommt auf die Persönlichkeit an. Äußerlichkeiten ändern sich schnell. Schönheit kommt, so platt es sich anhören mag, von innen."

Jessica Riso und Elyas M'Barek sind seit September 2022 verheiratet

Dann zählt der attraktive Kino-Star auf, was ihm für die Kennenlern-Phase und den Beziehungs-Start wichtig ist: "Wenn jemand interessant ist, ein schönes Lachen, eine gute Ausstrahlung und Humor hat und sich vor allem selber wohlfühlt." Offenbar trifft das alles auf Ehefrau Jessica zu.

Neue Leidenschaft in Beziehung entdeckt: Elyas M'Barek geht zur Nagelpflege

In der Beziehung mit Jessica geht Elyas M'Barek auch regelmäßig zur Beauty-Behandlung: "Durch meine Frau habe ich Nagel-Salons entdeckt. Ich muss schon sagen, dass ist ganz cool. Ich kann es empfehlen. Leute, schämt euch nicht."

Im Stanglwirt bei Kitzbühel feierten außerdem Nazan Eckes, Maria Höfl-Riesch, Franziska Knuppe, Rebecca Mir, Annika Lau, Rúrik Gíslason, Barbara Meier, Jana Ina Zarella und Judith Williams. Die Fotos vom Spa Award finden Sie oben in der Fotostrecke.