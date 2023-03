Ehefrau von Elyas M’Barek: Jessica überrascht mit Nacktauftritt

Bislang ist Jessica M'Barek bekannt als Ehefrau des bekannten Schauspielers Elyas M'Barek. Doch mit einem pikanten Foto auf Instagram könnte sie jetzt aus dessen prominenten Schatten treten, denn sie zeigt sich komplett unbekleidet.

Erst im September machte der Schauspieler Elyas M‘Barek sein Liebesglück öffentlich. Nun scheint seine Ehefrau Jessica endgültig genug von der Zurückhaltung zu haben und lässt auf Instagram alle Hüllen fallen.

Hüllenlos: So nackert zeigt sich Jessica M'Barek auf Instagram

In ihrem neusten Posting zeigt sich die US-Amerikanerin komplett nackt. Das Schwarz-Weiß Foto scheint im Rahmen eines professionellen Fotoshootings entstanden zu sein. Nur ein schmaler weißer Strich verdeckt gerade so das Nötigste. Bei so viel nackter Haut bleibt trotzdem kaum etwas der Fantasie ihrer 27.000 Follower überlassen.

Beziehung verheimlicht: Elyas M'Bareks genoss Liebesglück lange privat

Für einen von ihnen dürfte das wohl kein neuer Anblick sein: Elyas M’Barek. Der 40-Jährige war jahrelang der Frauenschwarm der deutschen Kinowelt. Dass der "Fack ju Göthe"-Star aber bereits vergeben ist, war bis vor Kurzem ein Geheimnis. Im Herbst 2022 überraschte das Paar mit einem Hochzeitsfoto dann alle. "It’s official. I love you" schrieb der Schauspieler dazu.

Elyas M’Barek und Ehefrau Jessica: Keine Lust auf Versteckspielchen

Nachdem das Geheimnis einmal gelüftet war, hatten die beiden ganz offensichtlich keine Lust mehr auf weitere Versteckspielchen. Es folgten öffentliche Auftritte und verliebte Bilder in den sozialen Medien. Zuletzt ließ sich das Paar auf der Berlinale Arm in Arm blicken.

Jessica M’Barek ist nicht nur die Frau an der Seite des Schauspielers: Das macht sie beruflich.

Mit ihrem freizügigen Post sorgt die 34-Jährige nun erneut für Schlagzeilen. Selbstbewusst schaut sie in die Kamera, vor der sie sich sichtlich wohlzufühlen scheint. Kein Wunder, denn Jessica M’Barek arbeitet seit Jahren erfolgreich als Model und steht bei angesehenen Agenturen wie Munich Models und Wilhelmina Models unter Vertrag. Das gewagte Bild wird von ihren Fans auch direkt mit zahlreichen Likes belohnt. Auch von ihrem Elyas bekommt sie ein rotes Herz.