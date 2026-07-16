Wie geht es Alfons Schuhbeck? Jahrhundertkoch Witzigmann gibt Einblick

Eckart Witzigmann spricht über seinen früheren Koch-Schüler Alfons Schuhbeck und dessen Gesundheitszustand. Der gefallene Starkoch leidet an Krebs. Seine Haftstrafe ist derzeit ausgesetzt.

Zwischen ihnen liegen Jahrzehnte gemeinsamer Geschichte. Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann (85) hat sich jetzt über seinen früheren Schüler Alfons Schuhbeck (77) geäußert. Er hat verraten, dass die beiden erst vor Kurzem miteinander telefoniert haben.

Schuhbeck "war ja der Sunnyboy"

Beim Sommerfest der Joghurt-Könige Ehrmann im Luxushotel Egerner Höfe am Tegernsee sprach Witzigmann über den gesundheitlich angeschlagenen Starkoch Schuhbeck. Seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung und Insolvenzverschleppung ist derzeit aus gesundheitlichen Gründen ausgesetzt. Witzigmann sagte zu "Bild": "Mit Alfons habe ich vor Kurzem telefoniert. Er hat gut geklungen."

Der 85-Jährige verfolgt die Entwicklung seines einstigen Schützlings weiterhin aufmerksam: "Natürlich habe ich alles um seine Person mitbekommen. Wir haben viele gemeinsame Jahre in München erlebt. Er war ja der Sunnyboy."

"Ich wünsche ihm, dass er auch seinen Krebs besiegt"

Trotz der schwierigen Situation wünscht Witzigmann seinem früheren Weggefährten vor allem eines: Gesundheit. "Ich wünsche ihm, dass alles einigermaßen so über die Bühne läuft, dass es ihm entgegenkommend ist und er auch seinen Krebs besiegt. Das ist das Allerwichtigste."

Witzigmann prägte Schuhbecks Karriere

Eckart Witzigmann gilt als einer der bedeutendsten Köche Deutschlands. 1979 wurde sein Restaurant Aubergine als erstes deutsches Restaurant überhaupt mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet.