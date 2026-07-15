"Summer Garden Party" in den Egerner Höfen: Die Joghurt-Könige Christian und Tanja Ehrmann feiern mit einem Gourmet-Gipfel und vielen VIP-Gästen. Darunter Birgit Schrowange, Thomas Rath, Annika Lau, Eckart Witzigmann, Stephanie von Pfuel, Marco Schreyl und Sophie Wepper.

Eines der schönsten und elegantesten Sommerfeste der Saison stieg am 12. Juli im Parkhotel Egerner Höfe am Tegernsee. Die Hotelinhaber Christian und Tanja Ehrmann sowie General Manager Milos Colovic und 2-Sterne-Koch Thomas Kellermann vom hauseigenen Gourmet-Restaurant Dichter hatten zur glanzvollen "Summer Garden Party" in das elegante Fünf-Sterne-Hotel in Rottach-Egern geladen. Unter strahlend blauem Himmel und umgeben von der malerischen Kulisse der Tegernseer Bergwelt konnten die Gäste luxuriöses Sommer-Feeling und vor allem kulinarische Highlights der Extraklasse genießen.

"Summer Garden Party" am Tegernsee: Diese Promis waren dabei

Zu den VIP-Gästen zählten unter anderem Moderatorin Birgit Schrowange mit ihrem Partner, dem Unternehmer Frank Spothelfer, Koch Eckart Witzigmann, Schauspielerin Sophie Wepper und Ehemann David Meister, Moderatorin Annika Lau, Mode-Designer Thomas Rath, Unternehmer Ralph Piller mit Frau Dr. Sabine Piller, BR-Legende Uschi Dämmrich von Luttitz, Charity-Lady Saskia Greipl-Kostantinidis mit Mann Stavros, Sibylle Schön (CEO Aigner), Star-Gesichtschirurg Dr. Christian Jacobi, Kaffee-Gräfin Stephanie von Pfuel sowie Marco Schreyl, der durch den Tag führte.

Gourmets waren bei der "Summer Garden Party" goldrichtig. Thomas Kellermann, der soeben zum vierten Mal mit seinem Gourmetrestaurant Dichter mit zwei der begehrten Michelin-Sterne ausgezeichnet wurde, begrüßte im Hotelpark gleich zehn Kollegen der Spitzen- und Sternegastronomie, die jeweils persönlichen Signature-Dishes kredenzten. Mit dabei waren Peter Hagen-Wiest, Thomas Bühner, Cornelia Fischer, Sigi Schelling, Martin Fauster, Nathalie Leblond, Hendrik Otto, Niklas Oberhofer, Fabian Saalfeld sowie Lois Neuschmid.

Erster Tegernsee-Besuch für Birgit Schrowange: "Gleich mitten im Gourmet-Himmel"

Eine Premiere war es für Birgit Schrowange, die von ihrem Mann Frank Spothelfer begleitet wurde. Die beiden sind von Köln nach München gezogen – und lernen nun auch den Tegernsee schätzen und lieben: "Wir leben jetzt seit circa einem Jahr in München, ich war aber tatsächlich noch nie zuvor am Tegernsee. Das ist mein erstes Mal und dann sind wir gleich hier mitten im Gourmet-Himmel – einfach wunderschön! Wir sind von München aus hierhergefahren und ich habe noch nicht so viel vom Tegernsee gesehen, aber allein die Fahrt war schon unheimlich schön – diese kleinen Dörfer und die Landschaft, einfach traumhaft. Wir müssen uns nach und nach die ganzen Seen hier rund um München erobern."

Die 68-Jährige fühlt sich in Bayern sehr heimisch, wie sie erklärte: "Ich fühle mich hier unheimlich wohl und habe auch schon fünf Dirndl. Frank hat früher hier studiert und wir haben Freunde hier. Wir sind von München aus auch unheimlich schnell in den Bergen oder auch in Mailand, das ist toll. Wir fühlen uns hier, wie soll ich sagen, richtig erfrischt. Man muss in seinem Leben einfach immer mal wieder Veränderungen zulassen, das belebt ungemein."

Thomas Rath schwärmt vom Tegernsee: "Könnte es mir vorstellen, hier zu leben"

Auch Thomas Rath genoss die Sommerparty: "Ich bin ja ein riesengroßer Fan des Tegernsees und könnte es mir auch gut vorstellen, hier zu leben, wenn nur die Fahrerei nicht wäre zum Sender in Ismaning. Das ist es, was mich davon abhält. Ich bin auch viel auf Mallorca, aber dort hat es jetzt über 40 Grad. Da ist es hier aktuell viel schöner." Das wunderbare Essen genoss er in vollen Zügen: "Ich habe extra nicht gefrühstückt."

Christian und Tanja Ehrmann freuten sich sehr über die illustre Gästeschar. Für die Gastgeberin verkörpert die Veranstaltung perfekt die Philosophie des Hauses: "Kulinarik gehört seit jeher zu den tragenden Säulen der Egerner Höfe: Sie schafft Erinnerungen, verbindet Menschen und macht besondere Orte erst wirklich erlebbar. Und unsere 'Summer Garden Party' vereint all das, was unser Haus auszeichnet: Herausragende Küche, herzliche Gastfreundschaft und inspirierende Begegnungen – elegant, aber niemals steif. Gemeinsam mit unseren Gästen möchten wir den Sommer am Tegernsee in seiner schönsten Form feiern."

Koch Eckart Witzigmann: "Ein absoluter Traumtag zum Genießen"

Im Blitzlicht stand vor allem auch Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann. Nicht nur viele der Gäste, sondern auch die anwesenden Köche wollten ein Foto mit der Legende machen. "Ein absoluter Traumtag zum Genießen", freute er sich. Würde er gerne mit den Köchen tauschen? "Ich würde mich in meinem Alter nicht mehr an den Herd stellen. Aber ich koche immer noch im Kopf. Ich komme hierher, um einen schönen Tag zu verbringen, zusammen mit meiner lieben Lebensgefährtin Nicola Schnelldorfer, und um den einen oder anderen alten Bekannten zu treffen. Und natürlich, um ein gutes Gläschen zu trinken. Wunderbar!"

Marco Schreyl bei "Summer Garden Party": Letzter Tegernsee-Besuch "ewig her"

Moderator Marco Schreyl führte charmant durch das Programm und betrat Neuland. "Ich glaube, ich war erst einmal zuvor am Tegernsee, aber nur für einen kurzen Abstecher im Bräustüberl. Das ist aber schon ewig her und jetzt ist es das erste Mal, dass ich wirklich bewusst und mit allen Sinnen den Tegernsee genießen kann. Elf Sterneköche unter einem Dach – das muss man erst einmal schaffen, Respekt. Ich hoffe, dass nach meiner Moderation auch noch das ein oder andere Häppchen übrig ist", meinte er schmunzelnd.

Moderatorin Annika Lau genoss das Summer-Feeling am Tegernsee, allerdings ohne ihren Mann, Schauspieler Frederick Lau: "Freddy muss leider arbeiten. Also dachte ich mir, dann genieße ich eben den Sommer in Bayern. Ich bin nicht weit von hier aufgewachsen – ich komme aus Murnau – und für mich gibt es nichts Schöneres als den bayerischen Sommer. Und: Ich liebe Essen. Zwei Sterne, das ist natürlich ein absoluter Kracher. Ich muss aber gestehen, dass ich genauso gerne eine Leberkässemmel mag. Die muss immer sein, sobald ich bayerischen Boden betrete."

Stephanie Gräfin von Pfuel genießt Kulinarik am Tegernsee

Sophie Wepper und ihr Mann David Meister sind am Tegernsee zu Hause und freuten sich über das Heimspiel. Auch die Münchner und Münchnerinnen waren zahlreich vertreten. Ein unvergesslicher Tag voller Genussmomente, der einmal mehr bewies, dass der Tegernsee im Sommer einfach unschlagbar ist.

Das fand auch Stephanie Gräfin von Pfuel, die eigens aus Kitzbühel kam. Sie ist Liebhaberin der gehobenen Küche: "Am liebsten lasse ich mich im Sommer von leichten Gerichten mit frischen Meeresfrüchten und knackigem Gemüse begeistern." Sie genoss den entspannten Sommertag, bevor es dann mit den Vorbereitungen zu ihrem Raiffeisen Kultursommer im Schlosspark Tüßling losgeht: "Ab dem 23. Juli verwandelt sich unsere Schlosskulisse dann wieder in eine pulsierende Open-Air-Bühne, und ich freue mich schon riesig darauf, hochkarätige Publikumslieblinge wie Michael Patrick Kelly, Roland Kaiser und Mark Forster bei uns zu begrüßen!"

Uschi Dämmrich von Luttitz: "Ich bin einfach überwältigt"

Für den richtigen Rhythmus und ausgelassene Stimmung bei der "Summer Garden Party" sorgte erstklassige Live-Musik. Zwischen Champagnergläsern und anregenden Gesprächen im eleganten Hotelgarten war die Leichtigkeit des Sommers in jedem Moment spürbar. Das Schlaraffenland-Feeling beeindruckte auch Moderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz: "Ich bin einfach überwältigt. Ich liebe meinen Landkreis Miesbach über alles. Aber das, was hier stattfindet, ist einfach ein einziges Sommermärchen."