Wie einst mit Diana: Prinz Harrys emotionaler Moment im Disneyland

Die Bilder der frisch getrennten Prinzessin Diana mit ihren Söhnen Harry und William im Disney-Freizeitpark sind vielen Menschen noch in guter Erinnerung. Nun hat Prinz Harry mit seiner Familie ebenfalls ein Disneyland besucht - und dabei das gleiche Fahrgeschäft genutzt wie einst mit seiner Mutter.

Prinz Harry war noch ein Kind, als seine Mutter Diana bei einem Autounfall in Paris starb. In seiner Biografie "Reserve" schilderte er, wie schwer der Verlust für ihn war.

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) haben zur Feier des vierten Geburtstages ihrer Tochter Prinzessin Lilibet das Disneyland in Anaheim besucht. Dabei kam es für den jüngeren Sohn von König Charles III. (76) zu einem ganz besonderen Moment: Er fuhr die gleiche Attraktion, die er vor fast 32 Jahren zusammen mit seiner Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), in einem anderen Disneypark ausprobiert hat.

Diana und ihre Söhne hatten Spaß im Walt Disney World in Florida

Im August 1993 genoss der damals achtjährige Prinz zusammen mit seinem damals elfjährigen Bruder Prinz William (42) einen privaten Besuch im Walt Disney World in Florida. Die Bilder gingen um die Welt. Denn die Reise, nur wenige Monate nach der Trennung von Diana und Charles, markierte einen Moment der Freude und Normalität für die krisengebeutelte Familie. Das royale Trio durfte damals eine exklusive Fahrt auf dem Splash Mountain machen, der dafür für andere Gäste gesperrt wurde, wie das "People"-Magazin berichtete.

Nun kam es zu einer denkwürdigen Wiederholung: Am 6. Juni 2025 aus dem Disneyland in Anaheim, Kalifornien. Dort feierte das Herzogpaar von Sussex den Geburtstag seiner Tochter Prinzessin Lilibet, die am 4. Juni vier Jahre alt geworden war. Mit dabei war auch Sohn Prinz Archie (6). "Danke @disneyland , dass ihr unserer Familie zwei Tage purer Freude geschenkt habt!", schrieb Meghan zu ihrem Beitrag, während im Hintergrund "It's a Good Day" von Peggy Lee lief.

Die Sussexes zeigen sich mit Mäuseohren

Der Beitrag zeigte die gesamte Familie nicht nur auf dem neu gestalteten Splash Mountain, der seit 2024 als Tiana's Bayou Adventure bekannt ist. Harry und Meghan fuhren mit ihren Kindern auch etliche andere Fahrgeschäfte und trafen "Star Wars"-Sturmtruppen sowie Elsa aus "Die Eiskönigin". Zu dem besonderen Tag gab es auch eine zweistöckige Geburtstagstorte, die von "Arielle, die Meerjungfrau" inspiriert war - eine mögliche Anspielung auf Lilibets Lieblings-Disney-Prinzessin, die übrigens ebenfalls rothaarig ist.