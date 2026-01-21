"Wer wird Millionär?" nicht mehr im Programm: Günther Jauch schweigt – was RTL sagt

"Wer wird Millionär?" erfreut sich auch im 27. Jahr seines Bestehens großer Beliebtheit. Die Drei-Millionen-Euro-Woche war ein Quoten-Erfolg für RTL. Doch die letzte Ausgabe der von Günther Jauch moderierten Quizshow endete für viele Zuschauer ungewöhnlich...

RTL schickt "Wer wird Millionär?" in einer längere Pause. Moderator Günther Jauch erwähnte dies in der letzten Ausgabe nicht.

Günther Jauch (69) verabschiedete sich am Montagabend ungewöhnlich unverbindlich von seinen Zuschauern. Das Quiz endete diesmal abrupt, nach Ablauf der geplanten Sendezeit, mit Überhang-Kandidat Peter Wachsmuth. Die AZ weiß, was dahinter steckt. RTL reagiert auf Nachfrage.

"Wer wird Millionär?": Jauch bleibt beim Abschied unkonkret

"Wir sehen uns dann in der nächsten Sendung wieder. Dankeschön! Auf Wiedersehen!", sagte Günther Jauch in den letzten Sekunden der Montagausgabe vom 19. Januar. Ein konkretes Datum für die nächste Folge seiner Quizshow nannte er nicht. Jauch blieb unkonkret und schwieg. Abseits der Specials läuft "Wer wird Millionär?" im Regelfall immer montags.

Die AZ weiß: RTL priorisiert das Dschungelcamp

Die AZ weiß: Das TV-Publikum muss einen ganzen Monat lang auf "Wer wird Millionär?" verzichten. RTL kann den gewohnten Turnus nicht halten und nimmt die Show für vier Wochen aus dem Programm. Das liegt an der Ekel-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!".

Das Dschungelcamp mit zwölf Stars läuft ab Freitag über zwei Wochen bei RTL. Drei volle Wochenenden räumt der Kölner Privatsender für sein legendäres Promi-Format frei. Zudem wird am Montag (9.2.) nach dem Dschungel-Finale das "Wiedersehen" im australischen Baumhaus gezeigt. Auch dann wird "Wer wird Millionär?" nicht ausgestrahlt.

Sender reagiert auf wochenlangen "Wer wird Millionär?"-Ausfall

Was sagt der Sender zum wochenlangen "Wer wird Millionär?"-Ausfall? "Direkt nach dem Dschungel geht’s weiter. Also am Montag, 16. Februar", sagt ein RTL-Sprecher zur AZ. Neue Folgen werden zwar in den kommenden Tagen produziert und in Köln aufgezeichnet, aber noch nicht im TV gezeigt.