Voting zum Dschungelcamp-Finale 2026: Abstimmung zeigt klares Ergebnis

Im Dschungelcamp 2026 kämpften drei Promis am Sonntagabend um Krone, Ruhm und 100.000 Euro Preisgeld. Inzwischen wurde Gil Ofarim als Sieger gekürt, Samira Yavuz und Hubert Fella hatten das Nachsehen. Ein Blick in die Ergebnisse des AZ-Votings bestätigt das klare Ergebnis.

Nach über 17 Tagen im RTL-Dschungelcamp steht der Gewinner fest: Skandal-Musiker Gil Ofarim konnte den Sieg und damit die Dschungelkrone für sich entscheiden. Ein Blick in die Abstimmungszahlen des AZ-Votings zeigt, für welchen Promi-Kandidaten die meisten Leser abgestimmt haben.

Zuschauer entschieden im Voting, wer aus dem Camp musste

Seit Freitag (30. Januar) entschieden die Zuschauer über die Rauswahl der IBES-Kandidaten. Wer aus dem australischen Busch ziehen musste, erhielt keine Sendezeit mehr. Im Regelfall geben die RTL-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen keinen Einblick in Ergebnisse aus dem Telefon-Voting. Doch nach der Krönung von Gil Ofarim machte sie eine überraschende Ausnahme und teilte den Zuschauern mit: Der Sänger stand seit der ersten RTL-Abstimmung auf Platz 1 – damit ist der Gewinner zumindest für den Sender früh abzusehen gewesen.

Auch die Umfrage unter AZ-Lesern deutete früh auf den hohen Beliebtheitswert von Gil Ofarim im Dschungelcamp hin. Unten sehen Sie, wie im Voting abgestimmt wurde.

Dschungelcamp 2026: Diese Promis waren dabei

Alle zwölf Kandidaten waren bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" angetreten, doch nur drei hatten es ins große Finale geschafft. RTL zeigte die letzte Sendung aus dem Camp am Sonntagabend (8. Februar) ab 20.15 Uhr. Diese Star-Teilnehmer hatten die Chance auf den Sieg und damit auf die Dschungelkrone:

Dating-TV-Kandidatin Samira Yavuz

Reality-Sternchen Hubert Fella

Skandal-Musiker Gil Ofarim

Auf diesen Plätzen landeten die Promis, die das Dschungelcamp vorab verlassen mussten:

4. Platz : Unternehmerin Simone Ballack

: Unternehmerin Simone Ballack 5. Platz : TV-Bauer Patrick Romer

: TV-Bauer Patrick Romer 6. Platz : Reality-Star Ariel Hediger

: Reality-Star Ariel Hediger 7. Platz : Schauspieler Hardy Krüger

: Schauspieler Hardy Krüger 8. Platz : Reality-Star Eva Benetatou

: Reality-Star Eva Benetatou 9. Platz : Schauspieler Steffen Dürr

: Schauspieler Steffen Dürr 10. Platz : Schauspielerin Mirja du Mont

: Schauspielerin Mirja du Mont 11. Platz : Reality-Star Umut Tekin

: Reality-Star Umut Tekin 12. Platz: Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher

Voting-Ergebnis zeigt: Gil Ofarim auch bei AZ-Lesern am beliebesten

Dass Gil Ofarim sich als Dschungelkönig etablieren konnte, dürfte vor allem einige Ex-Camper erschüttert haben. Vor allem Ariel Hediger, Simone Ballack und Nicole Belstler-Boettcher waren große Kritikerinnen des 43-Jährigen. Doch die Entscheidung über Sieg oder Niederlage trafen die Zuschauer, und das Ergebnis zeigt: Hinter Gil Ofarim stehen viele Fans.

Auch im AZ-Voting setzte sich der Sänger überraschend als Favorit durch. Mit 56 Prozent aller Stimmen wählten die Leser Ofarim auf den ersten Platz der Umfrage. Bei Platz 2 und 3 weicht das Ergebnis unserer Abstimmung jedoch vom RTL-Ergebnis ab. Im TV schaffte Samira Yavuz es auf den zweiten Platz, die AZ-Leser sahen sie hingegen mit 17,24 Prozent als Schlusslicht im Finale.

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Gutes Gespür: AZ-Leser liegen (fast) immer richtig

Die AZ-Leser lagen mit ihren Einschätzungen zu den Beliebtheitswerten der Dschungelcamper fast immer richtig. Die letztplatzierten VIPs wie Nicole Belstler-Boettcher, Umut Tekin, Mirja du Mont oder Stephen Dürr erreichten auch in der AZ-Umfrage zum Zeitpunkt ihres Rauswurfs die wenigsten Stimmen.

Doch bei zwei Kandidatinnen schienen sich viele geirrt zu haben. Sowohl Ariel Hediger als auch Simone Ballack wurden von den Lesern der AZ sehr viel höher eingeordnet. Demnach hätte Ballack es sogar ins Finale schaffen und den zweiten Platz belegen können. Doch die TV-Zuschauer entschieden anders und strichen den beiden Promi-Damen knallhart die Sendezeit.