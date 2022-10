Weihnachtsgeburtstag für Amira Pocher: Otto, Evelyn Burdecki und Luke Mockridge feiern mit

Ho Ho Ho und Happy Birthday: Oliver Pocher hat seine Ehefrau Amira mit einer großen Promi-Party zum 30. Geburtstag überrascht. Das Motto: Weihnachten.

"All i want for Christmas is you" – das hat sich bestimmt auch Amira gedacht, als sie von Ehemann Oliver Pocher mit einer weihnachtlichen Geburtstagsparty überrascht wurde.

Weihnachten im September

Amira Pocher liebt Weihnachten und alles was dazugehört: Christkindlmärkte, Schnee, Glühwein, Deko, Weihnachtsplätzchen und vieles mehr. Zwar gibt es schon wieder Lebkuchen und Stollen in den Supermärkten, aber die besinnlichste Zeit des Jahres lässt noch auf sich warten – nicht bei Amira Pocher.

Am 28. September feierte die Podcasterin ihren 30. Geburtstag und Ehemann Oliver Pocher veranstaltete seiner Amira zuliebe eine Weihnachtsüberraschungsparty.

Eine Skihalle voller Weihnachtsgäste

Das Motto der Party: "Merry Birthday." Und es hat alles gepasst: Die Gäste trugen Weihnachtspullis und Weihnachtsmützen, es gab einen Christbaum und natürlich erklang typische Musik. Da die Location der Überraschungsparty eine Skihalle war, hat es freilich auch nicht an Schnee und Eis gefehlt. Wie man in einem Video auf den Instagram-Seiten der beiden Pochers sehen kann, hat der Ehrengast nichts davon geahnt:

Komplett überwältigt: Amira ist zu Tränen gerührt

Amira ist sprachlos: "Ich kann gerade nicht glauben, was hier passiert." Man erkennt auf dem Video, wie glücklich alle sind – besonders Geburtstagskind Amira.

Die 30-Jährige ist zu Tränen gerührt. Vor allem weil auch extra ihre Großeltern angereist sind, um mit ihr "Weihnachten" zu feiern. Es wurde gelacht, gerodelt und einfach Spaß gehabt. Auch einige Promi-Gäste, wie Otto Waalkes, Evelyn Burdecki, Luke Mockridge, Joyce Ilg oder Faisal Kawusi haben es sich nicht nehmen lassen, Amira in Weihnachtsoutfits zu gratulieren.