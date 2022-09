Trotz medialer Funkstille: Daniela Katzenberger gratuliert Jenny Frankhauser zum Baby-Glück

Mit 30 Jahren ist Jenny Frankhauser zum ersten Mal Mutter geworden. Von Halbschwester Daniela Katzenberger gibt es Glückwünsche via Instagram, obwohl aktuell öffentliche Funkstille herrscht.

Eine Dschungelkönigin ist Mama: Am Donnerstag (29. September) hat Jenny Frankhauser ihren Sohn zur Welt gebracht. Die Geburt wurde auf Instagram bekannt gegeben, zahlreiche Promi-Freunde und Familienmitglieder gratulieren. Wie reagiert Halbschwester Daniela Katzenberger auf die Baby-News? Das Verhältnis der beiden TV-Beautys soll angespannt sein.

Promi-Glückwünsche für Neu-Mama Jenny Frankhauser

"Aus Liebe wurde Leben", schreibt Jenny Frankhauser zu einem Foto, auf denen die Hände ihrer kleinen Familie zu sehen sind. In den Kommentaren freuen sich VIPs wie Simone Mecky-Ballack, Nico Schwanz, Xenia Prinzessin von Sachsen und Kate Merlan mit den frisch gebackenen Eltern. Sogar Katzenberger-Mama Iris Klein meldet sich und schreibt zu dem Bild: "Ich bin die glücklichste Oma der Welt!"

Zoff bei Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser?

Im Kommentarbereich von Jenny Frankhausers Instagram-Post fehlt jedoch Daniela Katzenberger. Die Schwestern haben sich einander entfolgt und sprechen in der Öffentlichkeit nicht mehr übereinander. Gibt es Zoff in der Promi-Familie? Bereits vergangenes Jahr waren die Schwestern zerstritten, im TV gab es jedoch in der Show "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" eine große Versöhnung. Die aktuelle öffentliche Funkstille könnte ein Zeichen dafür sein, dass es bei den beiden TV-Stars erneut geknallt hat.

Daniela Katzenberger gratuliert: "Willkommen kleiner Prinz"

Doch trotz möglicher Differenzen lässt Daniela Katzenberger die Geburt ihres Neffen nicht unkommentiert. "Willkommen kleiner Prinz", schreibt die Kult-Blondine in ihrer Instagram-Story und teilt das Foto ihrer Schwester. Vielleicht ist das ja ein Schritt in Richtung Versöhnung...