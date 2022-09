Ralph Siegel: Geburtstags-Sause bei Käfer – aber nicht auf der Wiesn

Ralph Siegel feiert am heutigen Freitag seinen 77. Geburtstag. Der Hit-Produzent, der sich natürlich heuer schon in Käfers Wiesnschänke gezeigt hat, hat die Theresienwiese für seine kleine Sause am Donnerstag aber verlassen...

30. September 2022 - 14:41 Uhr | AZ

Während so mancher Promi, der im Sternzeichen Waage geboren ist, seinen Geburtstag in Käfers Wiesnschänke oder in Kufflers Weinzelt begeht, bleibt Hit-Produzent Ralph Siegel lieber dort, wo ihm musikalisch weder "Layla" noch Andreas Gabalier serviert werden. Siegel hat in seinen 77. Geburtstag im vergleichsweise kleinen Kreis bei Käfer in Bogenhausen hineingefeiert. An seiner Seite: Ehefrau Laura und seine jüngste Tochter Alana (21, mit Freund Michael Thurner). Mitgefeiert haben u. a. "Layla"-Produzent Ikke Hüftgold, Sänger Dan Lucas und Musical-Regisseur Benjamin Sahler.