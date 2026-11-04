Lange Zeit war sich Birgit Schrowange eines persönlichen Problems nicht bewusst. Ihr Sohn öffnete ihr dann die Augen – und gab den entscheidenden Anstoß zur Veränderung. Jetzt ist die Moderatorin noch glücklicher.

Vor wenigen Monaten erzählte Birgit Schrowange (68), dass sie inzwischen ein Hörgerät trägt. Dass ihr Hörvermögen nachgelassen hatte, kam für die Moderatorin anfangs sehr überraschend. "Mein Sohn hat mich darauf aufmerksam gemacht", erzählt die Münchnerin jetzt offen.

Birgit Schrowange im Alltag eingeschränkt: Sohn öffnet ihr die Augen

Laurin, ihr gemeinsames Kind mit Ex-Partner Markus Lanz (57), habe Schrowange geraten: "Gehe mal deine Ohren testen. Ich glaube, du brauchst ein Hörgerät." Zunächst konnte sich die 68-Jährige nicht vorstellen, dass ihr Sohn recht haben könnte. "Ich höre doch noch gut. Das können doch nur die anderen sein, die nuscheln. Die sprechen zu leise", habe sich Schrowange eingeredet. Nach längerem Nachdenken musste sie sich jedoch eingestehen, dass Laurin mit seiner Vermutung womöglich doch recht hatte.

Dabei kamen ihr einzelne Momente aus dem Alltag mit Ehemann Frank Spothelfer in den Sinn. "Wenn wir zum Beispiel einen Film geguckt haben, dann haben wir schon einen Untertitel eingestellt. Weil ich es dann auch teilweise nicht mehr richtig mitbekommen habe", so Schrowange im Interview mit dem Hörakustik-Unternehmen . Auch sei es vorgekommen, "dass ich einfach so peinlich gelacht habe, über eine Pointe, die ich gar nicht verstanden habe". Für Birgit Schrowange stand daraufhin fest: Es war Zeit für Veränderung. Die Moderatorin entschied sich für einen Schritt, der ihr das Leben erleichtern sollte.

Moderatorin glücklich über Hörgerät: "Frage nicht mehr so oft nach"

Birgit Schrowange habe sich schließlich ein Hörgerät angeschafft. Die positiven Auswirkungen des kleinen Alltagshelfers auf ihr Leben seien schnell spürbar gewesen. "Als ich dann mein Hörgerät hatte, ist das richtig aufgefallen. Weil ich habe dann entspannt geguckt: die Zornesfalte war nicht mehr da. Und die anderen Menschen haben gemerkt, dass ich nicht mehr so oft nachfrage." Anstrengung beim Zuhören und Missverständnisse gehören nun offenbar der Vergangenheit an.

Während Schrowange anfangs noch mit ihrer Hörschwäche haderte, geht sie heute ganz offen mit dem Thema um. Seit 2025 ist die Moderatorin zudem Markenbotschafterin von KIND.

Birgit Schrowange und Ehemann Frank Spothelfer im Jahr 2024. © imago/APress

Birgit Schrowange lebt glücklich in München

Dass sie wieder besser hören kann, ist auch Schrowanges Ehemann Frank Spothelfer aufgefallen. Seit fast zehn Jahren sind die beiden ein Paar. 2025 zogen die Turteltauben nach München und genießen seither den Alltag in der Stadt und dem Umland. "Die Nähe zu Italien und den Bergen war sehr reizvoll", verriet Birgit Schrowange der Abendzeitung.

Schon bald haben auch die Münchner Gelegenheit, Birgit Schrowange persönlich zu erleben. Die AZ lädt zu sieben besonderen Abenden im Barocksaal des Deutschen Theaters ein – mit prägenden Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Sport und Medien. Am 24. November sitzt Schrowange auf dem AZ-Sofa und spricht über ihre bewegte Karriere, ihr neues Leben in München und darüber, warum man sich in jedem Alter neu erfinden kann. Tickets gibt es hier.