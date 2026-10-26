AZ-Sofa 2026: Mit Birgit Schrowange

Mehr als 40 Jahre vor der Kamera, große TV-Erfolge und mutige Entscheidungen: Birgit Schrowange spricht am 24. November auf dem AZ-Sofa über ihre bewegte Karriere, ihr neues Leben in München und darüber, warum man sich in jedem Alter neu erfinden kann. Resttickets sind an der Abendkasse erhältlich. Diese öffnet ab 18:30 Uhr vor dem Barocksaal.

26. Oktober 2026 - 00:00 Uhr

Sie gehört zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Fernsehens: Birgit Schrowange hat über vier Jahrzehnte TV-Geschichte mitgeschrieben. Ihre Karriere begann sie als Programmansagerin beim ZDF, später wurde sie mit dem RTL-Magazin „Extra“ einem Millionenpublikum bekannt. 25 Jahre lang prägte sie die Sendung und wurde zu einer der beliebtesten Moderatorinnen Deutschlands. Doch ihr Weg war nicht immer einfach. Neben großen Erfolgen gab es auch Herausforderungen und Entscheidungen, die Mut erforderten.

Eine davon sorgte für besonders viel Aufmerksamkeit: 2017 verabschiedete sich Schrowange von ihrem jahrelang gefärbten Haar und zeigte sich erstmals mit ihrer natürlichen grauen Mähne. Ein Schritt, mit dem sie ein Zeichen für mehr Authentizität und selbstbewusstes Älterwerden setzte. Inzwischen hat für die Moderatorin auch privat ein neues Kapitel begonnen: Sie lebt in München und genießt ihr Leben abseits des täglichen Fernsehtrubels. Dabei zeigt sie, dass Veränderung keine Frage des Alters ist und Lebensfreude auch jenseits der 60 großgeschrieben werden kann.

Auf dem roten AZ-Sofa blickt Birgit Schrowange am 24. November auf ihre außergewöhnliche Karriere zurück und gibt ganz persönliche Einblicke in ihr heutiges Leben. Welche Momente haben sie besonders geprägt? Wie hat sie gelernt, ihren eigenen Weg zu gehen? Und was bedeutet es für sie, selbstbestimmt und authentisch älter zu werden? Ein Gespräch über große Fernsehmomente, mutige Neuanfänge und die Lust am Leben.

Sie möchten live dabei sein? Tickets für das AZ-Sofa 2026 gibt es in unserem Ticketshop.

Unterstützt von Möbel Höffner

Bevor im November zahlreiche prominente Gäste auf dem roten AZ-Sofa Platz nehmen, hat Enrico Jelitzki, Hausleiter von Möbel Höffner in München-Freiham, die Bequemlichkeit selbst getestet. Das Sofa aus der Münchner Filiale wird dann zum Treffpunkt für inspirierende Gespräche in entspannter Atmosphäre. Auch in diesem Jahr ist Möbel Höffner wieder als Partner der Reihe dabei.

Probesitzen: Enrico Jelitzki nimmt schon einmal auf "seinem" roten AZ-Sofa Platz. © Ben Sagmeister

Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.