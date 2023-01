Wegen Liebe zu Luisa Neubauer: Verliert Moderator Louis Klamroth die Sendung "Hart aber fair"?

Hat seine Beziehung Auswirkungen auf den Job? Louis Klamroth (33) ist der neue Moderator des Polit-Talkmagazins "Hart aber fair" – und mit Klima-Aktivistin Luisa Neubauer (26) liiert. Geht das für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Verstößt er gegen Compliance-Regeln?

Wann ist eine Liebe problematisch? Das wissen nicht nur Paartherapeuten. Offenbar wittern auch Teile des WDR-Rundfunkrats einen Compliance-Verstoß bei Louis Klamroth. Er ist der Nachfolger von "Hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg. Klamroth soll seine Beziehung zu Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer seinen Chefs bei der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt erst nach Vertragsunterzeichnung mitgeteilt haben. Die ARD teilte mit: "Das Privatleben von Herrn Klamroth war in den Gesprächen zwischen dem WDR und ihm vor Bekanntgabe der Zusammenarbeit kein Thema."

Louis Klamroth: Krisen-Sitzung wegen Privatleben

Am Dienstag soll es in einer Sitzung des WDR-Rundfunkrats um das Privatleben von Moderator Louis Klamroth gehen. Konsequenzen sollen gefordert werden, das berichtet "Welt am Sonntag". Der Rat will auf Konfrontation mit der Senderspitze gehen. Dass Klamroth seine Beziehung zu Neubauer erst im Nachhinein offenlegte, sehen manche als Verstoß gegen die Compliance-Regeln des Senders. Mitarbeiter müssen Berufs- und Privatleben strikt trennen, heißt es darin.

Neuer Moderator von "Hart aber fair": Freundin Luisa Neubauer "nicht Gast meiner Sendung"

Vor seinem Start bei "Hart aber fair" sagte Louis Klamroth dem Medienmagazin "DWDL": "Ich glaube, die meisten Leute wissen, seriöser Journalismus ist vor allem sauberes Handwerk. Dazu gehören sorgfältige Recherche, kritisches Nachfragen, Überparteilichkeit, Unabhängigkeit und natürlich Transparenz. Dieses Handwerk beherrsche ich. In der Praxis bedeutet das konkret, dass wir eine sehr erfahrene Redaktion haben, in der offen darüber diskutiert wird, welche Themen wir fürs Publikum für relevant halten, wie wir sie aufbereiten und wen wir einladen. Und dass meine Partnerin nicht Gast meiner Sendung sein wird, versteht sich doch von selbst."

Der Rundfunkrat dürfte bereits am Montagabend ganz genau hinsehen. Denn dann geht es bei "Hart aber fair" um die Klimakrise ("Wie verändert die Klimakrise Alltag und Leben?"). Freilich nicht hinter dem Pult als Gast: Klamroths Partnerin Luisa Neubauer...