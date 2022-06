Wegen homophobem Prinz Marcus von Anhalt: Sam Dylan attackiert Melanie Müller

Sam Dylan ist wütend. Der offen schwule TV-Star wurde zu einem Pride-Event eingeladen, auf dem auch Melanie Müller dabei sein soll. Die ist allerdings mit Prinz Marcus von Anhalt befreundet, der vor wenigen Tagen erneut mit homophoben Aussagen schockiert hat.

Auf der ganzen Welt wird aktuell die Gay Pride gefeiert, auf der die queere Community ihre Vielfalt zelebriert und um Akzeptanz kämpft. Eigentlich ist das Event dazu gedacht, Menschen zusammenzubringen. Doch TV-Star Sam Dylan will mit einer Promi-Dame nicht zusammen auftreten - und das aus guten Gründen.

Sam Dylan über Melanie Müller: "Ich bin ziemlich schockiert"

Der ehemalige "Prince Charming"-Kandidat ist im Clinch mit Trash-Queen Melanie Müller. Beide Promis wurden offenbar auf das gleiche Pride-Event eingeladen. In seiner Instagram-Story erklärt er: "Ich bin gerade ziemlich schockiert. [...] Wie kann eine Person sich angeblich für die Rechte und die Gleichbestimmung von Menschen einsetzten, die das gleiche Geschlecht lieben, auf der anderen Seite mit der homophobsten Person überhaupt befreundet sein."

Schwulenfeindliches Statement von Marcus von Anhalt: "Ich finde es nur ekelhaft"

Dazu postet Sam Dylan ein Foto, das Melanie Müller gemeinsam mit Marcus von Anhalt zeigt. Der adoptierte Prinz ist in der Vergangenheit durch schwulenfeindliche Kommentare aufgefallen, unter anderem in der abgesetzten Sat.1-Show "Promis unter Palmen". Nachdem er Dragqueen-Kandidatin Katy Bähm als "Schwuchtel" angepöbelt hatte, wurde er aus der Show geworfen und die entsprechende Folge sogar aus der Online-Mediathek des Senders gelöscht.

Vor wenigen Tagen legte Marcus von Anhalt erneut nach und sagte in einem Instagram-Clip: "Ich hab ja nix gegen Schwule, ich finde es nur ekelhaft. [...] Wir dürfen nicht mal sagen, dass es ekelhaft ist, wenn sich zwei Männer gegenseitig in den Ar*** fi***."

Prinz Marcus von Anhalt hat in den Medien für diverse Skandale gesorgt und fällt aktuell immer wieder durch schwulenfeindliche Bemerkungen auf. © BrauerPhotos / Chr. Adolph / Archivbild

Kritik von Sam Dylan: Melanie Müller fehlt es an "Glaubwürdigkeit"

Für Sam Dylan ist es ein No-Go, dass sich Melanie Müller öffentlich für die LGBTQI*-Community einsetzt, aber trotzdem Kontakt zu Prinz Marcus von Anhalt pflegt. Für ihn fehle es ihr an "Glaubwürdigkeit, wenn man sich mit so einem Menschen umgibt." Die Ballermann-Sängerin hatte sich zwar nach dem homophoben Ausraster in "Promis unter Palmen" von Marcus von Anhalt distanziert, sich aber danach wieder öfter an seiner Seite gezeigt. Zu den aktuellen Anschuldigungen von Sam Dylan hat sie sich bislang noch nicht geäußert.