Schwulenhass bei "Promis unter Palmen": Marcus Prinz von Anhalt attackiert Katy Bähm

Marcus Prinz von Anhalt hat in der Trash-Show "Promis unter Palmen" Katy Bähm homophob beschimpft. Mit Beleidigungen wie "Schwuchtel" und "Schwulsein ist nicht normal" brachte er auch die anderen Promis gegen sich auf.

Alkohol-Eskapaden, sich übergebende Promis und schwulenfeindliche Schimpftiraden: Mit der ersten Folge "Promis unter Palmen" hat es das Format geschafft, das Trash-Show-Niveau auf einen neuen Tiefpunkt zu bringen. Vor allem ein selbsternannter Star stach aus der Gruppe hervor: Marcus Prinz von Anhalt.

Homophober Ausraster bei Marcus von Anhalt: "Schwulsein ist nicht normal"

Bereits am ersten Abend wurden in der thailändischen Villa haufenweise Champagnerflaschen geköpft, deren Inhalt einigen Promis schnell zu Kopf stieg. Beim Adoptivprinz Marcus hatte das zur Folge, dass seine Zunge zu locker und seine homophobe Gesinnung für jedermann sichtbar wurde.

Im Gespräch mit Emmy Russ und Katy Bähm teilte der Bordellbesitzer in abstoßender Weise gegen die Dragqueen aus. "Aber du bist doch eine Schwuchtel", warf Marcus dem offen schwulen TV-Star vor. Katy Bähm, die mit bürgerlichem Namen Burak Bildik heißt, reagierte sichtlich erschrocken, versuchte die Situation aber ruhig zu entschärfen. "Na und? Marcus, das finde ich nicht gut, was du sagst."

Doch Marcus von Anhalt wurde daraufhin noch deutlicher "Es ist ekelig, wenn zwei Männer sich küssen. [...] Du kannst Travestie-Künstler sein, da stehe ich drauf, finde ich geil, aber du musst eine Frau fi***. [...] Schwulsein ist nicht normal." An diesem Punkt schritten andere Promis ein und unterstützen die schockierte Katy Bähm. Vor allem Willi Herren setzte sich für sie ein: "Das ist ein No-Go, das sagst du nicht!" Der adoptierte Prinz wollte sich aber nicht von seiner "Meinung" abbringen lassen und entzog sich wütend einer Diskussion.

Willi Herren geht gegen homophobe Kommentare vor

Im Einzelgespräch mit der Redaktion erklärte Willi Herren, warum er bei diesen Kommentaren nicht schweigen konnte. "Weil ich einen Freundeskreis habe, der aus vielen Homosexuellen besteht. Ich habe es mitbekommen, wie es ist, wenn man diskriminiert und verachtet wird. [...] Das muss angesprochen werden und das darf man auch nicht unter den Tisch kehren", sagte er im Sprechzimmer.

Marcus Prinz von Anhalt entschuldigt sich bei Dragqueen Katy Bähm

Nach der alkoholdurchzechten Nacht kam Marcus von Anhalt am nächsten Morgen auf Katy Bähm zu und entschuldigte sich halbherzig. "Sorry für mein Benehmen gestern. Aber ich bin wie ich bin, ich kann mich nicht ändern. Wenn ich betrunken bin, multipliziert sich das mit der Unendlichkeit", lautete seine Begründung für den homophoben Ausraster. "Ich habe Freunde, die sind schwul. Ich hab da nichts dagegen, aber es muss mir ja nicht gefallen." Obwohl der Adoptivprinz sich nicht von seiner Einstellung abbringen lassen will, wie er sagte, nahm Katy Bähm die Entschuldigung an.

Am Ende der ersten Folge "Promis unter Palmen" erhielt Marcus für seine Sprüche allerdings die Quittung. Als er und Patricia Blanco vor dem Rauswurf standen, entschieden sich die meisten Promis für den Bordellbesitzer. Damit ist er nicht mehr Teil der Trash-Show.