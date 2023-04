Was keiner sah: So unköniglich benahm sich Camilla im Berliner Adlon-Hotel

Zwei Nächte sind König Charles und Gattin Camilla vergangene Woche in Berlin gewesen. Am Mittwoch checkten die Royals im Hotel Adlon direkt am Brandenburger Tor in Berlin ein. Ebenfalls im Nobel-Haus zu Gast war Prinz Frédéric von Anhalt. In der AZ schildert er seine Beobachtungen.

König Charles ist noch vor seiner Krönung am 6. Mai nach Deutschland gekommen – ein Zeichen der Verbundenheit und Annäherung. Am Mittwochmittag landete der britische Monarch mit Ehefrau Camilla in Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfing das Königspaar mit militärischen Ehren am Brandenburger Tor.

Hotel Adlon: König Charles und Königin Camilla wohnen in Suite im fünften Stock

Für den Besuch von König Charles und Königsgemahlin Camilla betrieb die Hauptstadt einen enormen Sicherheitsaufwand. Rund 900 Beamte bot die Berliner Polizei am Mittwoch auf. Das Königspaar selbst wurde von Spezialeinheiten des deutschen Bundeskriminalamts und Leibwächtern aus Großbritannien geschützt. Sprengstoff-Spürhunde schnüffelten Orte und Fahrzeuge ab. Absperrungen gab es nicht nur vor dem Nobel-Hotel Adlon, wo die beiden Staatsgäste in einer Suite bis zur Abreise am Freitagmorgen schliefen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Gattin Elke Büdenbender empfingen König Charles und Camilla mit militärischen Ehren vor dem Brandenburger Tor. © imago/Christian Spicker

Prinz Frédéric von Anhalt: Ausgangssperre für Hotelgäste wegen Charles und Camilla

Bei der Ankunft im Hotel Adlon war Frédéric von Anhalt selbst vor Ort. Der 79-jährige Adoptiv-Prinz wohnte ebenfalls an der nobelsten Adresse der Hauptstadt und schilderte der AZ, wie er den royalen Ausnahmezustand bei der Ankunft am Mittwoch erlebt hat. "Ich habe in der Lobby gewartet, alles war voller Security. Man dachte wirklich, der Präsident der Vereinigten Staaten kommt vorbei. Es gab sogar dir Vorschrift, dass man nicht zwischen 14 und 16 Uhr das Hotel verlassen darf. Es konnte auch keiner mehr rein."

Ausgangssperre im Adlon! Damit hatte der Adoptiv-Prinz nicht gerechnet. "Man war gefangen und saß fest. Es ist wie auf einer Festung gewesen."

Im Adlon wurde am Mittwoch eine zweistündige Ausgangssperre für alle Hotelgäste angeordnet © privat

Frédéric von Anhalt: Mit König Charles über Queen Victoria verwandt

Frédéric von Anhalt nannte König Charles im AZ-Gespräch stets "meinen Cousin". Die Verwandtschaft komme unter anderem über Queen Victoria zustande. Frédéric von Anhalts Adoptiv-Mutter Marie Auguste war mit dem sechsten Sohn des deutschen Kaisers Wilhelms II. (Enkel von Königin Victoria) verheiratet. Von Anhalt wohnte im Adlon im vierten Stock, Charles und Camilla eine Etage über ihm. "Die Familie lebt wieder unter einem Dach", sagte der Adoptiv-Prinz vergangene Woche lachend zur AZ. "Wenn ich an meine Decke klopfe, dürfte mich mein Cousin hören."

Frédéric von Anhalt schämt sich fremd: Königin Camilla grüßt und lächelt nicht

"Mein Cousin hat mir im Adlon zugelächelt und mich erkannt. Das hat mich gefreut. Wir kennen uns seit den Achtzigern und hatten uns am Rande des Polofelds in Miami kennengelernt", sagte Frédéric von Anhalt der AZ. "Der König war sehr höflich zu den Gästen. Camilla eher nicht."

Was war passiert? Der 79-Jährige erklärte: "Sie legte kein königliches Verhalten an den Tag. Bei der Hotel-Ankunft kam sie mit Buckel und mit gesenkten Kopf. Ich habe mich fremdgeschämt. Da war kein Strahlen, kein Esprit. Camilla grüßte auch nicht die anderen Hotelgäste, die in der Lobby extra gewartet hatten. Keine schöne Geste."

Königin Camilla trifft im Luxus-Hotel Adlon am Brandenburger Tor in Berlin ein

Staatsbankett mit Angela Merkel, Campino und Motsi Mabuse

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ehrte König Charles und Königin Camilla am Mittwochabend im Schloss Bellevue. Zum Staatsbankett mit insgesamt 130 Gästen kamen dann nicht nur der frühere Bundespräsident Horst Köhler oder Altkanzlerin Angela Merkel, sondern auch Campino, Frontmann der Toten Hosen. Steinmeiers Koch Jan-Göran Barth hatte eine vegetarische und eine nicht-vegetarische Variante des Vier-Gänge-Menüs vorbereitet.

König Charles wollte beim Staatsbankett unbedingt neben Angela Merkel sitzen. © dpa/Bernd von Jutrczenka

"Ich war so nervös": Motsi Mabuse berichtet von Treffen mit Charles und Camilla

Auch "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse war beim Abendessen dabei. "Ganz ehrlich, ich war so nervös, (...) ich konnte gar nicht mehr irgendwie was sagen", erzählte sie RTL über den Moment, in dem sie dem Königspaar gegenüberstand: "Man weiß nicht wirklich, was passiert, und es ging so schnell, und dann will man die anderen Leute nicht aufhalten und und und..." Der König spreche jedenfalls sehr gut Deutsch. Am Donnerstagmittag hielt er seine Rede im Bundestag auch teilweise auf Deutsch.

Motsi Mabuse schüttelt die Hand von König Charles. © dpa/Britta Pedersen

Motsi Mabuse: Royals schauen Tanz-Sendung im TV

Die 41-Jährige ist auch Jurorin der britischen Tanzsendung "Strictly Come Dance". Die Royals seien "Strictly"-Fans und guckten die Sendung zu Hause, berichtete Mabuse. Auch ihr Mann Evgenij Voznyuk zeigte sich beeindruckt, er werde sich ans Händeschütteln erinnern. "Kein Händewaschen mehr", scherzte Mabuse. Das Fazit des Abends: "War wirklich sehr entspannt, sehr schön, es gab Musik, es gab leckeres Essen und verschiedene unterschiedliche Gespräche."

Zweite Sichtung im Adlon: "Camilla grüßte mich endlich"

Erst als Königin Camilla am Mittwochabend vor dem Staatsbankett durch die Lobby huschte, war die Ehefrau von Charles besser aufgelegt. "Camilla grüßte mich endlich", so Frédéric von Anhalt zufrieden.

Freitag: Charles und Camilla reisten mit ICE nach Hamburg

Nach Stationen in Berlin und Brandenburg war das Königspaar am Freitagmittag in Hamburg angekommen. Am Rathausmarkt jubelten dem Königspaar Tausende Menschen zu. König Charles und Königin Camilla gingen mehrfach auf die im Nieselregen wartenden Menschen zu, nahmen Blumen und Geschenke entgegen, schüttelten Hände und wechselten freundlich und gut gelaunt ein paar Worte.

Im Rathaus trugen sich der König und seine Frau in das Goldene Buch der Stadt Hamburg ein. Zuerst griff Charles zum bereit gelegten Stift – doch dann überlegte er es sich anders und zog einen eigenen Füller aus dem Anzug. Im vergangenen Herbst hatte ihn in Nordirland ein auslaufender Füllfederhalter in Rage gebracht, als der Stift zu schmieren begann. Der König schrieb Name und Datum auf das Blatt. Bürgermeister Tschentscher (SPD) öffnete anschließend das Goldene Buch und zeigte Charles die Unterschriften seiner Eltern Elizabeth und Philip bei ihrem Besuch 1965 in der Hansestadt.

Der britische König Charles und seine Frau Camilla haben ihren Deutschlandbesuch mittlerweile beendet. Hamburgs Bürgermeister Tschentscher und seine Frau Eva-Maria verabschiedeten das Königspaar zusammen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender am späten Freitagnachmittag am Hamburger Flughafen. Anschließend hob die Maschine Richtung Großbritannien ab.