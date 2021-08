Was geht zwischen Rúrik Gíslason und Valentina Pahde? TV-Moderatorin hakt nach

Bereits seit Wochen rätseln Fans und Medien, ob es zwischen Valentina Pahde und Rúrik Gíslason knistert. Die beiden "Let's Dance"-Stars schweigen dazu bislang. Bei "Grill den Henssler wollte Laura Wontorra aber Genaueres wissen und fragte frech nach.

Geht da was oder doch nicht? Seit ihrer gemeinsamen Zeit bei "Let's Dance" 2021 sollen sich Valentina Pahde und Rúrik Gíslason mehr als nur gut verstehen. Seit Wochen wird über eine mögliche Liebelei gerätselt. Dazu geäußert haben sie sich bislang nicht. Bei "Grill den Henssler" wurde der Ex-Profikicker jetzt allerdings auf die Gerüchte angesprochen.

Laura Wontorra fragt nach: Was geht bei Rúrik Gíslason und Valentina Pahde?

Beim Sommerspecial der beliebten Koch-Show war Rúrik Gíslason am 15. August zu Gast. Schnell drehte es sich allerdings nicht mehr um sein Können am Herd, sondern um seinen Beziehungsstatus. Steffen Henssler und Laura Wontorra rätselten, was zwischen dem "Let's Dance"-Gewinner und der Schauspielerin Valentina Pahde geht. Die Moderatorin fragte dann kurzerhand nach.

"Es gehen Gerüchte rum, dass du dich sehr gut mit deiner 'Let's Dance'-Kollegin Valentina Pahde verstehst", deutet Laura Wontorra an. Rúrik antwortet darauf allerdings nur vage, er habe sich mit allen verstanden. Er stellt auch klar, dass er nicht mehr über sein Privatleben sprechen würde. Auf ein Liebes-Outing wartete die "Grill den Henssler"-Moderatorin vergeblich.

Flirt zwischen Rúrik Gíslason und Valentina Pahde?

Obwohl das öffentliche Bekenntnis zueinander noch aussteht, konnten Fans vor einigen Wochen einen Flirt zwischen den angeblichen Turteltauben beobachten. Im Juli hatte Rúrik auf seinem Instagram-Kanal mehrere Fotos eines Mode-Shootings gepostet. Seine Fans ließ er abstimmen, welches der neun Bilder ihnen am besten gefällt. In die Diskussion mischte sich auch Valentina ein und kommentiert: "10, 11 und 12". Dem Ex-Fußballer gefällt diese Antwort, er reagiert mit lachenden Smileys.

Diese Kommunikation der beiden blieb bislang allerdings eine Ausnahme, sonst halten sie sich zu diesem Thema bedeckt. Nachdem im Juni 2021 Bilder eines angeblich gemeinsamen Urlaubs in Griechenland aufgetaucht waren, äußerte sich Rúrik Gíslason gegenüber : "Ich war im Urlaub und habe die Zeitungen ehrlich gesagt nicht gesehen. Aber ich habe mich entschieden, nichts über mein Privatleben zu erzählen."

Dafür sind sich einige Fans sicher, dass zwischen Valentina Pahde und Rúrik Gíslason etwas geht. "Hat dein isländischer Partner das Foto gemacht" und "Kein Rúrik dabei" lauten beispielsweise Kommentare auf dem Instagram-Profil der Schauspielerin.

Ex von Rúrik Gíslason löscht Pärchenfotos

Auch verdächtig ist, dass Rúriks Ex-Freundin Nathalia Soliani kurz nach Erscheinen der Urlaubsfotos die gemeinsamen Pärchenbilder mit dem "Let's Dance"-Star gelöscht hat. Mit dem Model war er seit 2018 liiert.

Ob Rúrik und Valentina nur gute Freunde sind oder zwischen ihnen doch mehr ist, bleibt abzuwarten. Vielleicht wird es bald zu einem großen Liebes-Outing kommen.