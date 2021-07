Frauke Ludowig zeigt erstmals ihre hübsche Tochter Nele (18)

Erstmals darf Nele, die 18-jährige Tochter von RTL-Moderatorin Frauke Ludowig, zusammen mit Mama vor die Kamera. Was will die Schülerin mal beruflich machen? Und was ist ihr an der berühmten Mama peinlich?

07. Juli 2021 - 18:36 Uhr | AZ

Frauke Ludowig mit Tochter Nele (18) im Partnerlook. © Marc-Cain-Fotoshooting für "Gala"