War Victoria Beckham beim Beauty-Doc? Fans rätseln über Schmollmund

Ob es beim Beauty-Doc Familienrabatt gab? Nachdem sich David Beckham vor wenigen Tagen erstaunlich faltenfrei präsentierte, sieht auch Ehefrau Victoria verändert aus. Hat sie sich die Lippen auffüllen lassen?

Dass David und Victoria Beckham eitle Menschen sind und viel Wert auf ihr Aussehen legen, ist kein Geheimnis. Jetzt scheint es das Ehepaar mit dem Schönheitswahn allerdings übertrieben zu haben. Vor allem das ehemalige Spice Girl wird aktuell auf Twitter abgewatscht.

Vorher-Nachher-Vergleich: Victoria Beckham präsentiert sich mit voluminösen Lippen

Am Dienstag (12. Oktober) war Victoria Beckham zu Gast in der US-Show "Good Morning America". Nach ihrem Auftritt wurde in dem Kurznachrichtendienst vor allem über ihr Aussehen diskutiert, denn sie präsentierte sich mit erstaunlich voluminösen Lippen. Zwar kommt sie damit nicht an die Mega-Schnute einer Gina-Lisa Lohfink heran, trotzdem wirkt die Designerin seltsam verändert.

Beim direkten Vorher-Nachher-Vergleich sieht man deutlich, dass die Lippen auf dem rechten Bild voluminöser erscheinen. © BrauerPhotos / imago

Twitter-Spott für Victoria Beckham: "Sieht lächerlich aus"

Einige Fans sind sich sicher, dass sich Victoria die Lippen aufspritzen ließ. "Ha ha, über ihrer Oberlippe bewegt sich einfach nichts. Absolut verrückt, warum die Leute das tun. Sieht lächerlich aus", schreibt ein Zuschauer zu ihrem Look. Auch ein weiterer ist sich sicher, dass bei dem Ex-Spice-Girl nachgeholfen wurde: "Was auch immer du mit deinem Gesicht machst, hör bitte auf! Du brauchst das nicht!"

Tom Cruise, Victoria und David Beckham: Besuch beim Beauty-Doc?

Aber nicht nur Victoria Beckham zeigt sich sichtlich verändert. Auch Ehemann David präsentierte sich vor wenigen Tagen, im Vergleich zu vorher, erstaunlich faltenfrei. Scheint so, als sei in Hollywood wieder ein Faible für künstliche Schönheit eingekehrt. Weiteres Beispiel hierfür ist Tom Cruise. Das Gesicht von Beckham-Kumpel ist aktuell verdächtig angeschwollen.