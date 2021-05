War die Messerattacke erfunden? VOX dreht vorerst nicht mehr mit den Robens

Im Jahr 2009 wurde er als Türsteher von einem aggressiven Gast mit einem Messer verletzt, dies behauptet Reality-TV-Star Andreas Robens in einer Folge von 4 Fäuste für Mallorca. Doch nun kommen Zweifel an dieser Story auf.

Diese Geschichte könnte für Andreas Robens (53) nach hinten losgehen. In einer Folge von "4 Fäuste für Mallorca" behauptet der Trash-TV-Promi, 2009 vor einem Club in Hannover mit einem Messer attackiert worden zu sein. Doch der TV-Sender VOX hat Zweifel an dieser Geschichte und hat daher bis auf Weiteres die Dreharbeiten mit Robens und seiner Frau Caro (42) auf Eis gelegt, bis die Sachlage final geklärt ist.

Die Robens gehören zu den bekanntesten Charakteren von "Goodbye Deutschland: Die Auswanderer". Aus diesem Grund hat VOX dem Ehepaar mit "4 Fäuste für Mallorca" ein eigenes Spin-Off gewidmet. In der Folge "Die Reise in die Vergangenheit", die am 8. November 2020 ausgestrahlt wurde, erzählt Andreas Robens von einem Vorfall, den er beinahe mit seinem Leben bezahlt hätte.

War die Geschichte vom Messerangriff nur erfunden?

2009 arbeite der Bodybuilder als Türsteher in Hannover. Bei einer Rangelei mit einem aggressiven Gast, so Robens, sei er mit einem Messer angegriffen worden und dabei fast gestorben.

Im Krankenhaus habe er dann die Entscheidung getroffen, Deutschland den Rücken zu kehren und auszuwandern. "Jetzt haust du ab! Sterben kannst du auch auf der ganzen Welt", so Robens in der TV-Folge. Noch heute wird der 53-Jährige von einer Narbe auf seiner Brust an die Attacke erinnert.

Das der Reality-TV-Star wirklich mit einem Messer attackiert wurde, steht außer Frage und wird auch von Gerichtsakten belegt. Doch unter welchen Umständen erfolgte der Angriff wirklich?

Hat sich die Geschichte vielleicht gar nicht so zugetragen, wie sie Andreas Robens im TV erzählt hatte? Zu diesem Ergebnis kommt eine Recherche von . Zwar sei in den Gerichtsdokumenten von einer Stichverletzung die Rede, allerdings soll diese Robens nicht von einem aggressiven Gast, sondern bei einem Streit im Privatleben zugefügt worden sein.

VOX zieht erste Konsequenzen

Von "t-online“ auf die beiden Versionen angesprochen, äußerte sich der 53-Jährige zunächst dazu, will aber später, dass seine Aussagen nicht mehr ausgestrahlt werden.

Es gibt also Zweifel an der Messerattacken-Story von Andreas Robens. VOX will dem Ganzen nun auf den Grund gehen und legt weitere Dreharbeiten mit Andreas und Caro Robens vorerst auf Eis, bis die Sachlage final geklärt wird, wie der TV-Sender auf Instagram bekanntgab.