Wann heiratet Oliver Sanne seine Freundin Jil Rock?

Beim "Promiboxen" hatte sich Ex-Bachelor Oliver Sanne live im TV mit Freundin Jil Rock verlobt. Folgt nach seiner Teilnahme an der Dschungelshow 2021 die große Hochzeit?

Ex-Bachelor Oliver Sanne will in der Dschungelshow 2021 ein Ticket für das Dschungelcamp 2022 gewinnen.

Oliver Sanne gehört mittlerweile zu den alteingesessenen Reality-Stars und bekommt in der Dschungelshow 2021 die große Chance, sich als Kandidat für das Dschungelcamp 2022 zu qualifizieren. Wie läuft es privat mit seiner Freundin und Verlobten Jil Rock?

Oliver Sanne: Woher kennt man den TV-Promi?

Seit seiner Besetzung als "Der Bachelor" 2015 ist Oliver Sanne im Trash-TV ein bekanntes Gesicht. Es folgten Auftritte "Bachelor in Paradise" (2018), "Kampf der Realitystars" (2020) und "Das große Sat. 1 Promiboxen" (2020).

Ab dem 15. Januar tritt er in der Dschungelshow gegen VIPs wie Mike Heiter, Xenia von Sachsen und an.

Oliver Sanne war schon "Mister Germany"

Bevor der gelernte Fitnesstrainer Karriere im Reality-Fernsehen machte, nahm er an Schönheitswettbewerben teil. 2013 trat er als "Mister Westdeutschland" bei der Wahl zu "Mister Germany" an und konnte sich gegen 17 Kandidaten durchsetzen.

Freundin von Oliver Sanne: Jil Rock ist keine Unbekannte

Die große Liebe hat Oliver Sanne abseits der Fernseh-Kameras und Dating-Shows gefunden. Seit 2018 ist er mit Jil Rock zusammen. Auch sie ist im TV keine Unbekannte. Die zukünftige Ehefrau des Ex-Bachelors sang bereits zweimal bei der ProSieben-Sendung "Popstars" und versuchte 2012 bei "Unser Star für Baku" ihr Glück. 2014 trat sie als Kandidatin bei DSDS an, schaffte es aber nicht in die Top 20.

Oliver Sanne und Jil Rock: Wann wird geheiratet?

Diesen Heiratsantrag wird Jil Rock wohl nicht so schnell vergessen. Nachdem ihr Zukünftiger bei "Das große Sat.1 Promiboxen" seinen Gegner Yasin Cilingir ordentlich vermöbelt hatte, ging er vor ihr auf die Knie und hielt um ihre Hand an.

Wann die beiden heiraten wollen, ist bislang noch nicht bekannt. Vielleicht findet das Event, ähnlich wie der Antrag, auch wieder live im TV statt.

Früher sah Oliver Sanne komplett anders aus

Bei der Damenwelt kann Oliver Sanne vor allem mit seinem durchtrainierten Körper Eindruck schinden. Das war allerdings nicht immer so. Als 19-Jähriger wog er eigenen Angaben zufolge 120 Kilo und bezeichnete sein jüngeres Ich 2015 in einem Facebook-Post als "Online-Gamer und Burger-Vernichter in Bestform".

Mit 20 wollte er dann endlich abnehmen und verlor durch Sport und gesündere Ernährung über 30 Kilo.