Tom Kaulitz muss eine schmerzhafte Erfahrung machen. Er zog sich eine Verletzung zu – ausgerechnet im trauten Heim von Ehefrau Heidi Klum. Was ist passiert? Der Tokio-Hotel-Gitarrist klärt auf.

Autsch, das dürfte ordentlich wehgetan haben: Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz hat sich eine schmerzhafte Verletzung zugezogen. Ausgerechnet auf dem Anwesen seiner Ehefrau Heidi Klum (52), welches auch der Sänger seit mehreren Jahren sein Zuhause nennt, kam es zu einem Unfall. Der Musiker verrät, was es damit auf sich hat und erklärt die Umstände.

Geburtstagsparty von Heidi Klum: Tom Kaulitz zieht sich Verletzung zu

Heidi Klum feierte am 1. Juni ihren 52. Geburtstag. Eine Party zu Ehren des deutschen Supermodels durfte da natürlich nicht fehlen. Die Fete fand auf Klums Anwesen im Luxus-Viertel Bel Air in Los Angeles statt, welches partytauglich hergerichtet wurde. Tom Kaulitz half bei den Vorbereitungen und zeigte zudem sein kulinarisches Können, .

Als Deko mussten viele Luftballons herhalten, wie der Tokio-Hotel-Gitarrist im Podcast " " erzählt: "Da hab ich dann die Luftballons im Garten [verteilt, d. R.]. Wenn es richtig windig ist, dann schlagen die immer so gegen das Gras und manche platzen dann." Kurz bevor Klums erste Gäste kamen, sei Kaulitz "nochmal über den Rasen" und habe "die geplatzten Ballons eingesammelt". Dann sei es zum Unglück gekommen: "Ich greife so ins Gras rein und auf einmal hab ich mir total wehgetan. Ich habe nen Stachel gesehen. [...] Das hat gebrannt wie die Hölle, aber ich konnte gar nicht zuordnen, was das genau war."

Tom Kaulitz verletzt sich den Finger: "Sieht aus, als ob der gleich platzt!"

Tom Kaulitz schildert im Gespräch mit seinem Zwillingsbruder: "Also das sah aus wie ein Stachel vom Gras, also von irgendeiner Pflanze oder so." Bill Kaulitz meint jedoch: "Der war bestimmt von einer Biene oder einer Wespe." Damit könne der Tokio-Hotel-Sänger recht haben, merkt Tom Kaulitz an. Klar ist: Auf ein schnelles Abheilen der Verletzung durfte er wohl nicht hoffen: "Das ist immer noch so ein richtig dicker und angeschwollener Finger, also mein Zeigefinger." Der Bruder des 35-Jährigen betont mit ernster Stimme: "Der sieht aus, als ob der gleich platzt!"

Im Gespräch mit Bruder Bill (l.) packt Tom Kaulitz (r.) über seine Verletzung aus. © imago/BREUEL-BILD

Bill Kaulitz rät zu Arztbesuch: "Das sieht gefährlich aus"

Bill Kaulitz rät dem Mann von Heidi Klum, er solle "zum Arzt gehen" und meint: "Das sieht gefährlich aus für mich, ganz schlimm." Auch wenn die Verletzung am Finger nach einer Kleinigkeit klingt, darf dabei nicht vergessen werden: Tom Kaulitz verdient sein Geld als Gitarrist und braucht dafür seine tadellos funktionierenden Hände. Am 15. August feiert Tokio Hotel in der Berliner Parkbühne Wuhlheide ein Jubiläumskonzert. Ob der Auftritt aufgrund der Verletzung nun gefährdet ist, bleibt abzuwarten

Auf der Geburtstagsparty von Heidi Klum konnte der angeschwollene Finger Tom Kaulitz' Laune jedenfalls nicht trüben. Bestens gelaunt und mit einem Grinsen im Gesicht feierte der Gitarrist den Ehrentag seiner Frau. Diese freute sich zudem über einen .