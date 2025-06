Blümchen-Torte und Bikini-Werbung: Heidi Klum feiert 52. Geburtstag

Heidi Klum feierte ihren 52. Geburtstag am Sonntag zuhause in Los Angeles. Es gab Rosen, Torten, Luftballons und Ehemann Tom Kaulitz setzte sich ans Schlagzeug. Neben dem privaten Fest, gab es auch berufliche Neuigkeiten: ihre Bikini-Werbung ist online.

Nach der großen wilden Party mit 1920er-Jahre-Motto zum 50. Geburtstag feierte Heidi Klum wie schon im vergangenen Jahr auch ihren 52. Geburtstag in vertrauter Runde. , begleitete eine Jazz-Band mit gechillten Klängen die kleine Gartenparty. Zeitweise saß kein Geringerer als Klums Musiker-Gatte Tom Kaulitz (35) am Schlagzeug. In seiner eigenen Band Tokio Hotel spielt er Gitarre und Synthesizer.

In den Stories ist zu sehen, wie die beiden Hunde des Ehepaares mit zwei anderen im großen Garten herumtollen. Eingerahmt wird die Szene von einem üppigen Blütentischgesteck und vielen bunten Luftballons.

Traditionelles Geburtstagmahl: Kartoffelsalat, Würstchen und Sahnetorte

Toms Zwillingsbruder, Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz, zeigt weitere Details wie die angeschnittene Schoko-Sahne-Geburtstagstorte mit rosa Blümchendekor und einer goldenen 52 darauf. Ebenfalls in seinen Stories zu sehen: Heidi Klums traditionelle Geburtstagsessen: Würstchen mit und Gurkensalat. Dazu erfrischende Cocktails - und jede Menge gute Laune.

Zuvor hatte Bill Kaulitz seiner Schwägerin gratuliert. "KAULITZ1, KAULITZ2, KAULITZ3", beginnt seine Nachricht. "Happy Birthday liebste Maus! Auf das ewige Glück. So viele Erinnerungen. Kann es kaum erwarten, dass wir gemeinsam neue Abenteuer erleben", fährt er fort und schließt mit einem rührenden "Ich liebe dich bis zum Mond und zurück".

Zu sehen sind überwiegend Fotos des Trios - Heidi, Tom und Bill - im Pool, auf Partys und Events und auf Reisen; zwei Bilder zeigen nur Heidi und Bill.

Leni Klum (21), Heidis älteste Tochter, veröffentlichte ein Foto ihrer Mutter mit der Torte und schrieb "I love you Mama!" dazu. Zu erahnen ist dabei auch das Geburtstagsoutfit: Heid Klum trägt ein enganliegendes Kleid im Batiklook in Rosa- und Orangetönen. In Bills Storys ist darüber hinaus zu sehen, dass es ein Minikleid mit kurzen Ärmeln war.

Bikini-Werbung pünktlich zum Geburtstag

Eine Art Geburtstagsgeschenk machte das Label Calzedonia am Sonntag öffentlich. "Wir freuen uns, dass die Mode-Ikone Heidi Klum unser Sommer-Testimonial in Deutschland sein wird", .

"Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um ihr alles Gute zum Geburtstag zu wünschen", fügte die italienische Marke hinzu.