Vorwurf von Yeliz Koc: Will Jimi Blue Ochsenknecht Tochter Snow nicht sehen?

Yeliz Koc ist mal wieder nicht so gut auf ihren Ex Jimi Blue Ochsenknecht zu sprechen. In ihrer Instagram-Story erhebt sie Vorwürfe gegen den Promi-Sohn, er würde die gemeinsame Tochter nicht sehen. Was ist da los?

19. Mai 2022 - 16:23 Uhr | AZ

Yeliz Koc macht ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht Vorwürfe. © BrauerPhotos

Dass Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht in diesem Leben keine Freunde mehr werden, dürfte wohl ziemlich klar sein. Für Tochter Snow Elanie sei das jedoch traurig, wie die Ex des Promi-Sohns auf Instagram klarstellt. Sie macht dem Schauspieler große Vorwürfe. Jimi Blue Ochsenknecht soll Yeliz Koc blockiert haben Yeliz Koc urlaubt aktuell mit ihrer Tochter auf Mallorca. Jimi Blue soll sich auf der Nachbarinsel Ibiza befinden. Eigentlich die perfekte Gelegenheit, um die kleine Snow zu besuchen. Doch offenbar herrscht seit einiger Zeit Funkstille, wie die Ex in ihrer Instagram-Story erklärt: "Wir haben seit Längerem keinen Kontakt mehr. [...] Ich wollte verhindern, dass Snow so leiden wird, wie ich es bei meinem Vater getan habe." Die Reality-TV-Beauty schicke ihrem Ex immer wieder Fotos und Videos der Tochter. Als sie ihn jetzt von Mallorca aus kontaktieren wollte, habe sie ihn nicht mehr erreichen können. "Dann habe ich gesehen, dass ich blockiert bin", sagt sie fassungslos. "Wie kann man die Mutter seines Kindes blockieren?" Yeliz Koc tue die Situation zwischen ihr und Jimi Blue Ochsenknecht vor allem für Tochter Snow Elanie leid. "Ich finde es so traurig für Snow." Yeliz Koc wünscht sich für Tochter Snow Kontakt zu Jimi Blue Ochsenknecht Eifersüchtig auf die neue Beziehung des "Die wilden Kerle"-Darstellers zur Münchner Rennfahrerin Laura-Marie Geissler sei Yeliz Koc nicht, wie sie betont. "Ich gönn ihm das, ich hoffe, dass das alles besser laufen wird wie bei uns." Jimi Blue Ochsenknecht hat sich bislang noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Seit einiger Zeit spricht er nicht mehr öffentlich über seine Ex. Yeliz Koc hingegen wünscht sich, dass er zumindest mit ihr spricht. "Ich hoffe, dass sich das noch ändern wird und dass er irgendwann mal vielleicht Interesse zeigt. [...] Ich möchte, dass sie [Tochter Snow, d.R.] weiß, was ein Papa ist."