Yeliz Koc hüllenlos im "Playboy": "Ich habe da jemanden kennengelernt"

In der neuen "Playboy"-Ausgabe ist Yeliz Koc der Coverstar. In dem Magazin spricht sie auch über einen neuen Mann in ihrem Leben ...

11. Mai 2022 - 11:12 Uhr | (hub/spot)

Yeliz Koc ist der "Playboy"-Coverstar im Juni 2022. © Ana Dias für PLAYBOY Deutschland Juni 2022

Gibt es einen neuen Mann im Leben von Yeliz Koc (28)? Über ihre Teilnahme an der RTLzwei-Sendung "Kampf der Realitystars" sagt sie in der neuen "Playboy"-Ausgabe Juni 2022, in der sie der Coverstar ist: "Ich kann versprechen: Es wird sehr interessant werden. Ich habe da ja auch jemanden kennengelernt. Ich habe mich einfach auf eine ganz andere Art und Weise geöffnet - und das einem ganz tollen Menschen gegenüber." Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Gerüchte, dass es sich bei diesem Menschen um "Love Island"-Star Paco Herb handeln könnte, bestätigte sie im "Playboy" (ab dem 12. Mai am Kiosk): "Paco und ich kleben gefühlt 24 Stunden aneinander, aber wir lernen uns noch kennen und wissen noch nicht, wo das hinführt." Aktuell scheinen die beiden aber nicht liiert zu sein. : "Paco und ich sind kein Liebespaar." Zu ihrem Ex-Partner, Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (30), habe sie hingegen "aktuell keinen Kontakt", sagt die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin im "Playboy". Die beiden haben die gemeinsame Tochter Snow Elanie, die im Oktober 2021 zur Welt kam. "Ich möchte Statements setzen" Mit ihrem "Playboy"-Auftritt verbindet die 28-Jährige eine starke Botschaft. "Ja, ich möchte Statements setzen", sagt Yeliz Koc im Interview zu ihrer Aktfotostrecke. "Dafür, dass man sich für seinen Körper nicht schämen muss, nachdem man schwanger war und ein Kind zur Welt gebracht hat." Außerdem stehe für sie im Vordergrund: "Egal, welche Nationalität du hast, aus welchem Land du stammst - du solltest einfach das machen, worauf du Lust hast, deine Träume und Ziele verwirklichen. Man sollte sich nichts verbieten lassen, nur weil es anderen nicht gefällt", erklärt sie in dem Magazin (" ") weiter. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de