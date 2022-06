Vorwurf von Ex Yeliz Koc: Hat Jimi Blue Ochsenknecht seine Tochter seit Monaten nicht gesehen?

Es ist ein Hin und Her zwischen Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht. Nachdem bekannt wurde, dass der Zoff vor Gericht geklärt werden soll, hat sich die Ex wieder zu Wort gemeldet. In ihrer Instagram-Story macht sie dem Ochsenknecht-Sohn Vorwürfe.

Dass Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht in diesem Leben keine Freunde mehr werden, dürfte wohl ziemlich klar sein. Für Tochter Snow Elanie sei das jedoch traurig, wie die Ex des Promi-Sohns auf Instagram klarstellte. Sie macht dem Schauspieler immer wieder große Vorwürfe. Was legt sie ihm jetzt zur Last?

Yeliz Koc klagt an: Hat Jimi Blue Tochter Snow seit Monaten nicht gesehen?

In ihrer Story vom 19. Juni spricht Yeliz Koc mit den Followern Klartext über die Situation zwischen ihr und Jimi Blue Ochsenknecht. In einer Frage-Antwort-Runde erklärt sie, wann der Ex-Freund die gemeinsame Tochter zuletzt gesehen habe. "Am 10. April, als er für zwei Stunden da war, um seine Möbel abzuholen", schreibt sie dazu. Demnach soll er Snow seit über zwei Monaten nicht mehr besucht haben. Jimi Blue selbst hat sich bislang noch nicht dazu geäußert.

Jimi Blue Ochsenknecht soll Yeliz Koc blockiert haben

Yeliz Koc wolle ihrem Ex die gemeinsame Tochter nicht vorenthalten, habe ihm zuletzt immer wieder Fotos und Videoaufnahmen der Kleinen geschickt. Doch seit mehreren Wochen soll die Influencerin von Jimi Blue blockiert worden sein. "Wie kann man die Mutter seines Kindes blockieren?", fragte sie geschockt im Mai 2022. Bislang wurde die Sperre offenbar noch nicht aufgehoben, wie sie aktuell in ihrer Instagram-Story schreibt: "Ich bin immer noch blockiert."

Yeliz Koc wünscht sich für Tochter Snow Kontakt zu Jimi Blue Ochsenknecht

Eifersüchtig auf die neue Beziehung des "Die wilden Kerle"-Darstellers zur Münchner Rennfahrerin Laura-Marie Geissler sei Yeliz Koc nicht, wie sie in einem früheren Statement betonte. "Ich gönn ihm das, ich hoffe, dass das alles besser laufen wird wie bei uns." Yeliz Koc wünscht sich, dass er zumindest mit ihr spricht. "Ich hoffe, dass sich das noch ändern wird und dass er irgendwann mal vielleicht Interesse zeigt. [...] Ich möchte, dass sie [Tochter Snow, d.R.] weiß, was ein Papa ist."

Jimi Blue Ochsenknecht stellt klar: "Die Kontaktpause musste gemacht werden"

Im Mai 2022 hat sich Jimi Blue Ochsenknecht zu den Vorwürfen geäußert. In seiner Instagram-Story veröffentlichte er ein langes Statement samt einer Friedenstaube. Er sehe sich dazu gezwungen, da unwahre Gerüchte im Umlauf seien und Angriffe gegen seine Familie samt neuer Partnerin stattfinden würden.

Diese Stellungnahme veröffentliche Jimi Blue Ochsenknecht am 25. Mai © Instagram

Der 30-Jährige erklärte: "Ich habe immer versucht, all dies außerhalb der sozialen Medien und ohne Anwälte zu klären, leider ist dies nicht möglich." Und über sein abweisendes Verhalten gegenüber Yeliz meinte er: "Die Kontaktpause musste gemacht werden, um weiteren Streit aus dem Weg zu gehen, bis wir eine friedliche Lösung gefunden haben." Er sei "mehr als bereit", um "eine außergerichtliche Kommunikation zu finden". Das Wohl des Kindes soll am wichtigsten sein, betonte Jimi Blue. "Es ist für keinen Beteiligten eine einfache Situation und wir versuchen, alle eine bestmögliche Lösung zu finden."

Ob sich Jimi Blue Ochsenknecht zu den neuesten Vorwürfen erneut äußert? Eines scheint sicher: Das letzte Wort in diesem Rosenkrieg ist noch nicht gesprochen.