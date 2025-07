Vorher-Nachher-Vergleich: So sah Thea Gottschalk vor 14 Jahren aus

Das schaut nach einem entspannten Nachmittag im Englischen Garten aus: Thea Gottschalk genießt aktuell die Vorzüge in München. Dabei schwelgt die Ex von Thomas Gottschalk mit einem ganz besonderen Mann in Erinnerungen.

29. Juli 2025 - 08:53 Uhr

Thea Gottschalk hat ein ganz besonderes Foto nachgestellt und gezeigt, wie sie vor 14 Jahren aussah. © instagram/thea_gottschalk

Audio von Carbonatix

Thomas Gottschalk hat München längst für sich entdeckt und zog erst 2024 ins nahe gelegene Gräfelfing. Nun ist auch seine Ex-Frau Thea Gottschalk in der bayerischen Landeshauptstadt gelandet und gibt Einblicke in ein ganz besonderes Treffen. Thea Gottschalk in München: Mit wem sie sich im Englischen Garten getroffen hat 48 Jahre lang war Thea Gottschalk die Frau an der Seite einer der bekanntesten Entertainer-Legenden Deutschlands. 2024 folgte die Scheidung, Thomas Gottschalk ist inzwischen mit seiner Karina verheiratet. Seine Ex hingegen hat sich bislang nicht mit einem neuen Partner gezeigt, offiziell geht sie als Single durchs Leben. In München hatte sie jetzt trotzdem ein ganz besonderes Date. Im grünen Herzen der Stadt hat sich Thea Gottschalk vergangene Woche mit Sohn Roman und dessen Ehefrau Melissa getroffen. "Vor vier Tagen im Englischen Garten in München", schreibt sie zu einem gemeinsamen Schnappschuss auf Instagram. Darauf grinsen die 79-Jährige, der Gottschalk-Sohn und ihre Schwiegertochter frech in die Kamera und prosten sich mit Bier und Wein zu. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Vorher-Nachher-Vergleich: So sah Thea Gottschalk vor 14 Jahren aus Dieses Foto ist aber nicht zufällig entstanden. Thea Gottschalk stellt damit eine besondere Erinnerung nach und zeigt auch diesen Moment in den sozialen Medien. Darauf ist sie ebenfalls mit Roman und Melissa Gottschalk zu sehen – allerdings sehen die Beteiligten auf dem Bild sehr viel jünger aus. Dazu erklärt sie: "Vor [ 14, d.R. ] Jahren in Las Vegas." Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Ob es auch zu einem gemeinsamen Patchwork-Familientreffen mit Ex-Mann Thomas Gottschalk gekommen ist, ist nicht bekannt. Ob sich eine Gelegenheit dazu auf dem Oktoberfest 2025 bietet? Vergangenes Jahr zeigte sich der Entertainer stolz mit Ehefrau, Sohn und Schwiegertochter auf der Theresienwiese. Seine Ex war allerdings nur wenige Tage vorher von München in die USA zurückgereist. Ein gemeinsamer Wiesn-Ausflug 2025 dürfte also wohl kaum anstehen.