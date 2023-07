Vorfreude auf die Wiesn 2023: Promi-Damen feiern im Dirndl bei "Tanz in Tracht" auf dem Nockherberg

Anja und Konstantin von Keyserlingk luden zur Trachtenparty "Tanz in Tracht" am Münchner Nockherberg und konnten VIPs wie Mariella Ahrens, Martin Semmelrogge, Darya und Philip Birnstiel, Darya Strelinkova, Axel Munz und Tiger Kirchharz begrüßen.

Wenige Wochen vor Start der Wiesn 2023 feiern die Promi-Damen in München bereits in Dirndl.

BrauerPhotos 15 Wenige Wochen vor Start der Wiesn 2023 feiern die Promi-Damen in München bereits in Dirndl.

Rein ins Dirndl und die Lederhosen und raus zum Münchner Nockherberg! So lautete das Motto am Samstagabend für zahlreiche Prominente wie Schauspielerin Mariella Ahrens, das Schauspieler-Paar Darya und Phillip Birnstiel und Ex-GNTM-Kandidatin Darya Strelinkova. Konstantin und Anja von Keyserlingk hatten erstmals zum "Tanz in Tracht" an die "Dahoam in Minga"-Hütte im "Paulanergarten" am Münchner Nockherberg geladen. Bei Bier und bayerischen Schmankerl konnten sich die Gäste schon einmal auf die Dirndl-Saison einstimmen und die neuesten "Must Haves" für die Trachtensaison bewundern.

Mariella Ahrens im Dirndl-Fieber: "Eine schöne bayerische Tradition"

"Bis zum Oktoberfest ist es noch eine Weile hin und wir wollten den Gästen schon jetzt die Gelegenheit geben, die Tracht auszuführen und zu feiern", so Designerin und Moderatorin Anja von Keyserlingk, die mit ihrem Mann, Gastronom Konstantin von Keyserlingk die Gäste begrüßte. "Wir haben schon vor einem Jahr meine erste Trachten-Kollektion hier am Nockherberg gefeiert, was prima bei den Gästen ankam."

Viele der Damen trugen die Dirndl der Gastgeberin. Unter anderem auch Schauspielerin Mariella Ahrens, die sich sehr wohl darin fühlte. Sie ist derzeit quasi Wahlmünchnerin: "Ich spiele noch bis 14. August in der "Komödie im Bayerischen Hof" hier in München, das Stück hat den Titel 'Abschiedsdinner'. Wir hatten vorgestern Premiere und gleich nach diesem Event geht es für mich heute auch noch auf die Bühne. Dann tausche ich die Tracht gegen ein Cocktailkleid, denn es handelt sich um ein französisches Theaterstück. Ich mag Dirndl, denn sie sind eine schöne bayerische Tradition. Auch die Komödie hat für mich Tradition, ich spiele hier schon im dritten Jahr."

Martin Semmelrogge trägt Lederhose beim Harleyfahren

Sie konnte sich über das Treffen mit ihrem Kollegen Martin Semmelrogge freuen, der ebenfalls im "Abschiedsdinner" mitspielt. Martin Semmelrogge kam ohne Tracht, aber gut gelaunt und mit seiner Tochter, der Schauspielerin Joanna Semmelrogge, und deren Partner Christian Richert. "Meine Tochter lebt hier in München", so der Schauspieler. "Ich lebe auf Mallorca, bin aber wegen des Theaterstücks bis Mitte August hier in München." Wie sieht es bei ihm mit Tracht aus? "Ich habe eine Lederhose, eine kurze, und trage sie öfter beim Harleyfahren. Ich mag allerdings keine Haferlschuhe, sondern trage dazu dann Cowboyboots", so Martin Semmelrogge.

Trachten-Experte Axel Munz: "Eine schöne Idee, auch außerhalb der Wiesn in Tracht zu feiern"

Biergarten statt Kino – das gefiel auch dem Schauspielerpaar Darya und Philip Birnstiel. "Wir freuen wir uns nach dem Filmfest München auf ein bisschen Wiesn-Stimmung, bevor es dann für uns in den Urlaub geht", erzählte sie. "Wir waren letztes Jahr schon bei Anjas Event am Nockherberg mit dabei. Als Münchner lieben wir die Wiesn und bei Trachten-Events bin ich immer auf Ausschau nach den aktuellen Dirndltrends", so die Schauspielerin.

Begeistert vom neuen Event-Format zeigte sich auch Trachten-Experte Axel Munz: "Eine schöne Idee, auch außerhalb der Wiesn in Tracht zu feiern", lobte er. "Ich liebe Dirndl und freue mich, heute die Tracht tragen zu dürfen", so Tänzerin Tiger Kirchharz. "Dann ist die Zeit bis zum Oktoberfest nicht so lang."

Welche weiteren Promis im Nockherberg den "Tanz in Tracht" feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.