Vor Konzert in München: Stones-Star Mick Jagger auf Streifzug durch die Stadt

Ein Superstar als München-Tourist: Am Samstag hat Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger einen Streifzug durch die Stadt gewagt – mit teils sehr amüsanten Bildern.

Mick Jagger bei einem Stones-Konzert in Pittsburgh. Am Sonntag treten die Superstars in München auf.

Rock 'n' Roll in München! Am Sonntagabend spielt er im ausverkauften Olympiastadion, tags zuvor machte Rolling-Stones-Superstar Mick Jagger (78) noch die Stadt unsicher. Der Sänger ließ sich am Samstag bei seinem Streifzug ablichten, dabei klapperte Jagger einige der beliebtesten Touristen-Attraktionen ab.

Einige Stationen auf Jaggers München-Tour: Der Friedensengel, die Bayerische Staatsoper und der Englischer Garten. Besonders amüsant war Jaggers Stopp in der Leopoldstraße, wo er sich vor der bekannten "Walking Man"-Skulptur fotografieren ließ. Natürlich durfte auch ein Biergarten-Besuch nicht fehlen, inklusive kühler Maß. Ein Video davon teilte der Superstar auf seinen Social-Media-Kanälen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Nach der Sightseeing-Tour steht nun am Abend also das Mega-Konzert im Olympiastadion an. Es ist nur einer von zwei Deutschland-Auftritt der großen "Sixty"-Tour.