Von der Polizei gesucht? Jimi Blue Ochsenknecht stellt Strafzettel-Verwirrung klar

Droht Jimi Blue Ochsenknecht etwa Knast, weil er zwei Strafzettel nicht bezahlt hat? Seine Ex Yeliz Koc erklärte vor wenigen Tagen, dass die Polizei auf der Suche nach ihm sei. Jetzt hat er darauf reagiert und stellt die Verwirrung klar.

Was ist denn schon wieder bei Jimi Blue Ochsenknecht los? Eine Instagram-Story seiner Ex-Freundin Yeliz Koc hat großen Trubel um den Promi-Sohn ausgelöst. Wird er tatsächlich von der Polizei gesucht und könnte er sogar ins Gefängnis kommen? Jetzt spricht der 30-Jährige Klartext.

Yeliz Koc erschrocken über Polizei-Besuch: "Was habe ich gemacht?"

In einem Clip hatte Yeliz Koc am Mittwoch erklärt, dass Polizisten bei ihr nach Jimi Blue gefragt hätten. "Ihr glaubt nicht, was heute passiert ist", erklärte sie lachend ihren Fans und Followern. "Klingelt's an der Tür und wer steht da? Zwei Polizisten! Warum? Weil sie meinen Ex-Freund gesucht haben – mal wieder." Hintergründe nannte sie allerdings nicht. Die Influencerin habe lediglich einen Schreck bekommen und sich selbst gefragt: "Ach du Schei**, was habe ich gemacht?"

Staatsanwaltschaft auf der Suche nach Jimi Blue Ochsenknecht

Sogar die Generalstaatsanwaltschaft Berlin mischte sich in die Aufregung um den Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht ein und teilte auf Nachfrage von " " mit: "Herr Ochsenknecht hat zwei Bußgeldbescheide wegen Falschparkens in insgesamt drei Fällen am 17., 18. und 20. Februar 2020 bislang nicht bezahlt." Aufgrund dessen könnte ihm im schlimmsten Fall Erzwingungshaft drohen.

Ochsenknecht-Sohn stellt klar: "Die Strafzettel wurden bezahlt"

Jimi Blue Ochsenknecht hat inzwischen auf die Schlagzeilen um seine Person reagiert. Lächelnd hält er in seiner Instagram-Story eine Bestätigung in Händen, dass er die Strafzettel bezahlt hat. "Gesucht und gefunden", schreibt er augenzwinkernd dazu, "die drei Strafzettel wurden bezahlt." Aus dem Datum auf dem Schreiben geht hervor, dass die Bußgelder am Freitag (29. Juli) beglichen wurden.

Dann teilt der ehemalige Kinderstar noch in Richtung seiner Kritiker aus: "Glaubt nicht immer alles, was in einer Dramaturgie und vor allem aus Missgunst in die Öffentlichkeit getragen wird." Ob damit seine Ex Yeliz Koc gemeint ist? Seit der Trennung liefert sich das Ex-Paar eine mediale Schlammschlacht und lässt kaum eine Gelegenheit aus, um gegeneinander zu schießen. Dabei wäre ihnen ein respektvoller Umgang miteinander zu wünschen, denn immerhin haben sie eine gemeinsame Tochter.