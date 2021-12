Volker Lechtenbrink (†77): Witwe trauert gemeinsam mit Ex-Frauen

Am 22. November ist Volker Lechtenbrink gestorben. In den kommenden Tagen wird der Schauspieler beigesetzt. Am Grab wollen seine Witwe und seine drei Ex-Frauen gemeinsam trauern.

01. Dezember 2021 - 09:59 Uhr | AZ

Volker Lechtenbrink mit Ehefrau Gül Ural-Aytekin © dpa/Lueders

Mit 77 Jahren ist Volker Lechtenbrink nach einer schweren Krankheit gestorben. Der Schauspieler hinterlässt seine Ehefrau Gül Ural-Aytekin-Lechtenbrink. Sie will gemeinsam mit den Ex-Frauen des Künstlers Abschied nehmen. Lechtenbrink-Witwe trauert mit Ex-Frauen ihres Mannes: "Das war sein Wunsch" Volker Lechtenbrink soll bald in Hamburg beigesetzt werden. Trost wird seine Witwe an diesem Tag wohl von den früheren Partnerinnen des Schauspielers bekommen. Drei Ex-Frauen werden bei der Beerdigung dabei sein, wie Gül Ural-Aytekin-Lechtenbrink "Bunte" erzählt: "Das war sein Wunsch. Er hat alles ganz genau bestimmt, wie er sich das vorstellt." Ex von Volker Lechtenbrink: "Wir haben unsere Patchworkfamilie gut leben können" In zweiter Ehe war Volker Lechtenbrink mit Schauspielerin Anja Topf verheiratet. Mit ihr hatte er eine gemeinsame Tochter. "Volker hat sein Leben sehr gern gelebt und war jetzt mit allen Leuten, die ihm wichtig waren, im Reinen", sagt sie. "Wir haben unsere Patchworkfamilie gut leben können, weil wir uns alle mit Respekt behandeln." Die Witwe des Schauspielers, Gül Ural-Aytekin-Lechtenbrink, leidet sehr unter dem Verlust ihres Mannes: "Er war meine große Liebe, das wird er für immer bleiben. Ich finde kaum Worte für meinen Schmerz, wir haben so viele schöne Momente erlebt."