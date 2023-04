Vizekanzler Robert Habeck privat: Was ist über Ehefrau und Kinder bekannt?

Seit dem 8. Dezember 2021 ist Robert Habeck deutscher Vizekanzler. Wie tickt der Grünen-Politiker und Wirtschaftsminister privat? Was ist über seine Familie und seine Söhne bekannt?

2021 war ein gutes Jahr für Robert Habeck. Gemeinsam mit Annalena Baerbock an der Spitze schafften sie es bei der Bundestagswahl 2021 zum besten Ergebnis für Bündnis 90/Die Grünen. Gemeinsam mit SPD und FDP bilden sie aktuell als Ampel-Koalition die Regierung. Während Olaf Scholz den Posten als Bundeskanzler erhielt, gilt Robert Habeck im Amt des Vizekanzlers als dessen Stellvertreter. Zudem ist er Wirtschaftsminister. Wie hat es der Bundesvorsitzende der Grünen bis dahin geschafft und was weiß man über sein Privatleben?

Karriere von Robert Habeck: Vom Schriftsteller zum Chef der Grünen

Nach seinem Abitur studierte Robert Habeck Philosophie, Germanistik und Philologie. Das Magisterstudium schloss er 1996 ab, seine Promotion folgte im Jahr 2000. Bevor er in die Politik einstieg, arbeitete er als Schriftsteller und veröffentlichte einige Romane.

Erst 2002 wurde Robert Habeck Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen. Er begann seine politische Karriere als Kreisvorsitzender in Schleswig-Flensburg, wurde Vorsitzender des Landesverbandes Schleswig-Holstein, wurde stellvertretender Ministerpräsident und schließlich Bundesvorsitzender der Grünen zusammen mit Annalena Baerbock.

Warum verzichtete Robert Habeck auf Kanzlerkandidatur?

Zugunsten seiner Kollegin verzichtete Robert Habeck bei der Bundestagswahl 2021 auf eine Kanzlerkandidatur. "Das, was uns erfolgreich gemacht hat – das gleichberechtigte Zusammenspiel – hat dazu geführt, dass am Ende eine oder einer zurücktreten muss", erklärte er in einem Brief an die Parteimitglieder.

Mit 14,8 Prozent der Stimmen fuhren die Grünen das bis dato beste Ergebnis bei einer Bundestagswahl ein. Olaf Scholz (SPD) wurde neuer Bundeskanzler, Robert Habeck Vizekanzler sowie Wirtschaftsminister und Annalena Baerbock Außenministerin.

Privatleben von Robert Habeck: Auch seine Ehefrau ist bekannt

Bereits während seines Studiums lernte der Grünen-Politiker seine spätere Ehefrau Andrea Paluch kennen. Das Paar heiratete 1996 und hat vier gemeinsame Söhne.

Andrea Paluch ist, ebenfalls wie ihr Ehemann Robert Habeck, Schriftstellerin. Zusammen hat das Paar mehrere Romane geschrieben, darunter "Der Schrei der Hyänen", "Der Tag, an dem ich meinen toten Mann traf" und "Felix und Lea. Der Turm ohne Türen".

Andrea Paluch ist die Ehefrau von Robert Habeck. © IMAGO / Willi Schewski

Habeck-Ehefrau vermisst gemeinsame Zeit: "Alleinsein ist nicht freudvoll"

Doch seit Robert Habeck politisch aktiv ist, hat sich das gemeinsame Privatleben minimiert, wie Andrea Paluch im März 2023 in der NDR-Talkshow " " erklärte: "Er macht ja schon lange Politik und seit er Politik macht ist er weg." Das Paar schrieb lange Zeit gemeinsam an den Romanen, doch inzwischen bleibt diese Arbeit für Robert Habeck auf der Strecke. "Dieses Alleinsein ist nicht so freudvoll", sagte seine Ehefrau dazu, die gemeinsame Ebene "pausiert" gerade.

Kinder von Robert Habeck: Söhne sind eher Dänisch als Deutsch

Robert Habeck hat mit seiner Frau und den Kindern mehrere Jahre in Dänemark gelebt. Der Vizekanzler spricht außerdem fließend Dänisch, genauso wie seine Söhne. Im Gespräch mit dem erklärte er im April 2021, dass seine vier erwachsenen Söhne in Dänemark studieren, dänische Freundinnen haben und sogar untereinander mehr Dänisch als Deutsch sprechen würden.

Robert Habeck auf Instagram: Kaum private Einblicke

Als Grünen-Chef und Vizekanzler ist es selbstverständlich, dass Robert Habeck auch in den sozialen Medien aktiv ist. Auf Instagram folgen ihm über 190.000 Fans. Wer allerdings hofft, auf dem Account des Vizekanzlers Einblicke in sein Privatleben zu erhalten, wird enttäuscht. Es gibt hauptsächlich Fotos und Clips über seine politische Arbeit. Ein privater Schnappschuss, wie etwa beim Joggen, ist eher selten.

Fotos mit Ehefrau oder seinen erwachsenen Söhnen gibt es auf Instagram ebenfalls nicht zu sehen.