VIP-Teilnehmer bei "GRIP - Promi Kart Masters": Diese Stars geben Vollgas

In dieser Show dürfen die Stars und Sternchen mal so richtig aufs Gaspedal drücken. Für "GRIP - Promi Kart Masters" düsen einige VIPs über die Rennstrecke. Wer ist als Teilnehmer mit dabei?

Am 7. und 8. November 2021 heißt es in der Kraftzentrale im Landschaftspark Duisburg: Auf die Plätze, fertig, los! Für die RTL2-Show "GRIP - Promi Kart Masters" dürfen VIP-Kandidaten im Cockpit Platz nehmen. Welche Promis trauen sich auf die Rennstrecke?

"GRIP - Promi Kart Masters" - Diese VIPs sind dabei

Wie der Sender mitteilt, werden acht Teams aus jeweils zwei VIPs antreten, um für den Sieg Vollgas zu geben. Es werden vor allem Stars und Sternchen aus dem Reality-, Doku- und Trash-TV dabei sein.

Auf der Rennstrecke treten unter anderem Davina und Shania Geiss ("Die Geissens"), Andrej Mangold und Narumol David ("Kampf der Realitystars"), Lutz Schweigel und Liza Waschke ("Berlin - Tag & Nacht"), Peter Wollny mit Florian Köster ("Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie"), Kim Tränka und Maurice Schmitz ("Prince Charming" 2021), Tobias Wegener mit Elena Miras (diverse Reality-Formate), Joey Kelly mit Sohn Luke sowie Lucas Cordalis mit Überraschungspartner an.

Sendezeit, Moderation und Details zur Show "GRIP - Promi Kart Masters"

Die Promi-Renn-Show wird als Live-Event am 7. und 8. November jeweils um 20.15 Uhr im TV übertragen. Sonntags müssen sich die Promis erstmal für das finale Rennen am Montag qualifizieren. In zehn Runden müssen die Kandidaten ihre persönliche Bestzeit erreichen und damit ihre Startposition festigen.

Moderiert wird die Show von den waschechten Rennsportlegenden Kai Ebel und Christian Danner. Auch Kathi Wörndl steht vor der Kamera und berichtet von der Rennstrecke.