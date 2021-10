Monika Gruber verkündet Bühnen-Abschied: Was kommt nach der Karriere?

Das war's dann! Die beliebte bayerische Kabarettistin Monika Gruber (50) will aufhören. Nach ihrem aktuellen Bühnenprogramm soll Schluss sein. Endet ihre Karriere dann in der Öffentlichkeit? "Ich möchte nicht den Absprung verpassen."

Fans der Gruberin müssen jetzt stark sein. Wie Monika Gruber selbst berichtet, will sie aufhören. Zu sagt sie: "Mein aktuelles Bühnenprogramm ist mein letztes. Ich möchte dem vorbeugen, dass die Leute sagen: sie ist zu ihrer eigenen Karikatur geworden. Oder: das habe ich alles schon mal gehört, und zwar besser und lustiger. Ich möchte nicht den Absprung verpassen."

Karriere-Ende als Kabarettistin: Monika Gruber will Absprung nicht verpassen

Der Entschluss, sich als Kabarettistin von der Bühne zu verabschieden, steht schon länger fest. Was sie danach machen will? "Ich habe jetzt zweieinhalb Jahre Zeit, mir zu überlegen, was ich danach mache und ein paar konkrete Ideen habe ich schon." Von Fans ihrer heiteren Kabarettabende dürfte diese Nachricht mit Wehmut aufgefasst werden.

Aktuelles Programm von Monika Gruber heißt "Ohne Worte"

Monika Gruber will sich aktuell auch auf das Schreiben eines Drehbuchs konzentrieren – für einen Film, in dem sie selbst mitspielen möchte. Aber schon in der Vergangenheit, vor allem in Corona-Zeiten, hatte sich die Gruberin breiter aufgestellt: Sie verkauft Prosecco, T-Shirts, Bücher, Nudeln, Pasta-Sauce, Krüge, Schmuck und Armbänder. Aber jetzt tourt Monika Gruber erst einmal mit ihrem neuen Programm "Ohne Worte" durch Österreich und Deutschland.