"Video ist nicht das Original": Gil Ofarim bricht sein Schweigen zum Davidstern-Skandal

Überraschende Wende im Dschungelcamp: Gil Ofarim spricht erstmals offen über den Davidstern-Skandal – und behauptet, das belastende Video sei manipuliert worden. Mitcamperin Simone Ballack reagiert skeptisch. Dabei hatte der Sänger vor Gericht selbst gestanden.

Kurz vor dem Finale sorgt Gil Ofarim (43) im Dschungelcamp für Aufsehen. Der Sänger bricht am Lagerfeuer überraschend sein Schweigen zum viel diskutierten Davidstern-Skandal – und stellt dabei Behauptungen auf, die es in sich haben.

Im Gespräch mit Mitcamperin Simone Ballack (49) erklärt Ofarim, das belastende Überwachungsvideo aus dem Leipziger Hotel sei manipuliert worden. "Es wurde nachgewiesen, dass das Band nicht das Originalband ist. Es wurde nachgewiesen, dass Sekunden vom Band gefehlt haben", behauptet Ofarim. Und weiter: "Das Video, das im Umlauf ist, ist nicht das Original." Zudem gebe es einen Zeugen, der seine Davidstern-Kette gesehen haben wolle.

Was war passiert?

Im Oktober 2021 hatte Ofarim ein Instagram-Video veröffentlicht, in dem er behauptete, von einem Hotelmitarbeiter in Leipzig antisemitisch beleidigt worden zu sein. Angeblich habe ihn der Mann aufgefordert, seine Davidstern-Kette abzulegen. Der Vorwurf schlug hohe Wellen, der Mitarbeiter bestritt die Anschuldigungen und ging juristisch dagegen vor.

Im Prozess zeigte das Überwachungsvideo des Hotels jedoch nicht, dass Ofarim eine Davidstern-Kette trug. Im November 2023 legte der Sänger schließlich ein Geständnis ab: Er habe gelogen. Das Verfahren wurde ohne Urteil gegen Zahlung von 10.000 Euro eingestellt, die an die israelitische Religionsgemeinde zu Leipzig und den Trägerverein des Hauses der Wannseekonferenz gingen.

Verschwiegenheitserklärung oder Unterlassungserklärung?

Auf die Frage von Ballack, warum er nicht detaillierter sprechen dürfe, verweist Ofarim auf eine Verschwiegenheitserklärung, die er unterschrieben habe. Allerdings hatte der Anwalt des Leipziger Hotelmitarbeiters bereits in einer Pressemitteilung klargestellt: Einen Schweigedeal habe es nie gegeben - lediglich eine Unterlassungserklärung, die dem Sänger untersage, die Vorwürfe zu wiederholen. Auch Ofarims Anwalt, Dr. Alexander Stevens, meldete sich mit einem öffentlichen Statement zu Wort. "Die aktuelle Dynamik ist an Bigotterie kaum zu überbieten", . Es sei richtig, dass die Verfahrensbeteiligten sich seinerzeit auf eine Verpflichtung zum Schweigen verständigt haben.